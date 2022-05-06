〈財報〉DoorDash Q1營收年增35% 調升全年核心成長目標 盤後漲8%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (5 日) 盤後公布第一季財報，並調升產業關鍵指標的全年預測，主張公司避開困擾多數產業的勞動力問題，確保食品和雜貨的緊密交付，激勵盤後大漲 8%。

該公司以推動零工經濟的形象，吸引穩定的外賣人力，不同於達美樂比薩 (DPZ-US) 和必勝客等連鎖餐廳面臨勞動力困境，疲於維持足夠的人力。

DoorDash 財務長 Prabir Adarkar 表示：「自去年上半年以來就一直沒有財務刺激措施，這點可能多少吸引大眾加入 DoorDash 當個外賣員。」

公司提及，新推出的車油錢返現 10% 獎勵措施也有助於留住外賣人力。

該公司目前預期，2022 全年總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值) 介於 490 億美元至 510 億美元之間，較先前預估的 480 億美元至 500 億美元範圍提高，但維持核心獲利預期不變。

第一季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv IBES 數據)

DoorDash 第一季虧損擴大，係因該公司在建立雜貨配送網路方面投入大量資金。

淨損：1.67 億美元或 48 美分 vs. 41 美分

營收：年增 35% 至 15 億美元 vs. 13.8 億美元

雖然淨損擴大 (去年同期淨損 1.1 億美元或 34 美分)，但營收大幅成長且高於分析師預期，舒緩市場對後疫情時代消費者外出用餐增加，外賣送餐需求恐下降的擔憂。

DoorDash 還表示，DashPass 服務的訂閱人數以及下單頻率均值都在第一季創下歷史新高。

近時確認，DoorDash 周四交易時間觸及 52 周新低，最終收低 10.40%，盤後上漲 5.65 美元或 7.72%，報每股 78.80 美元。不含盤後波動，DoorDash 今年迄今股價下跌約 51%。