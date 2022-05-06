〈財報〉DoorDash Q1營收年增35% 調升全年核心成長目標 盤後漲8%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (5 日) 盤後公布第一季財報，並調升產業關鍵指標的全年預測，主張公司避開困擾多數產業的勞動力問題，確保食品和雜貨的緊密交付，激勵盤後大漲 8%。
該公司以推動零工經濟的形象，吸引穩定的外賣人力，不同於達美樂比薩 (DPZ-US) 和必勝客等連鎖餐廳面臨勞動力困境，疲於維持足夠的人力。
DoorDash 財務長 Prabir Adarkar 表示：「自去年上半年以來就一直沒有財務刺激措施，這點可能多少吸引大眾加入 DoorDash 當個外賣員。」
公司提及，新推出的車油錢返現 10% 獎勵措施也有助於留住外賣人力。
該公司目前預期，2022 全年總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值) 介於 490 億美元至 510 億美元之間，較先前預估的 480 億美元至 500 億美元範圍提高，但維持核心獲利預期不變。
第一季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv IBES 數據)
DoorDash 第一季虧損擴大，係因該公司在建立雜貨配送網路方面投入大量資金。
- 淨損：1.67 億美元或 48 美分 vs. 41 美分
- 營收：年增 35% 至 15 億美元 vs. 13.8 億美元
雖然淨損擴大 (去年同期淨損 1.1 億美元或 34 美分)，但營收大幅成長且高於分析師預期，舒緩市場對後疫情時代消費者外出用餐增加，外賣送餐需求恐下降的擔憂。
DoorDash 還表示，DashPass 服務的訂閱人數以及下單頻率均值都在第一季創下歷史新高。
近時確認，DoorDash 周四交易時間觸及 52 周新低，最終收低 10.40%，盤後上漲 5.65 美元或 7.72%，報每股 78.80 美元。不含盤後波動，DoorDash 今年迄今股價下跌約 51%。