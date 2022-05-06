美股周四暴跌 散戶投資人大舉進場買進

散戶投資人是美股周四 (5 日) 大跌時的主要買家。當天因擔心聯準會 (Fed) 被迫擴大升息幅度以抑制 40 年新高的通膨，美股大幅崩跌。

Vanda Research 的數據顯示，散戶投資人周四淨買入價值 26 億美元的股票和 ETF。該公司表示，這是 Vanda 記錄的最高淨買入量，其數據可以追溯到 2014 年 1 月。

拋售期間最大的買進標的是：SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY-US)、Invesco QQQ Trust Series 1 ETF 和蘋果公司 (AAPL-US)。

QQQ ETF 追踪以科技股為主的納斯達克 100 指數，該指數今年以來下跌超過 21%。散戶投資人對下一步走向看法分歧。

周四最受歡迎排在第 4 位的標的是 ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ-US)，相當於納斯達克 100 指數當日表現的 3 倍。而排在第 6 位最受歡迎的選擇是 ProShares UltraPro QQQ Short ETF (SQQQ-US)，這是個 3 倍的反向指數。

標準普爾 500 指數周四下跌 3.6%，今年以來下跌約 13%。