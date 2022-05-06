〈紐約匯市〉避險買盤支撐 美元強彈1% 英鎊重貶至2年低點

因聯準會 (Fed) 收緊政策程度較全球央行同業積極，加上股市拋售削弱風險胃納，提振避險買盤，美元指數周四 (5 日) 反彈近 1%，英國央行 (BOE) 鴿派前景拖累英鎊重貶逾 2%，創 2 年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 0.97%，報 103.58，盤中一度漲逾 1% 至近 104，創 2002 年 12 月以來最高，隨後小幅回落。

Fed 昨日一如預期升息 2 碼與縮表計畫，加上鮑爾 (Jerome Powell) 強調升息 3 碼不在考慮範圍內，美股周三歡聲雷動，美元則大幅走貶。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示：「市場為 Fed 的決定而歡呼，並以美元為代價，因為這有助於安撫投資人對央行激進升息，導致美國陷入經濟衰退的擔憂情緒，但美元還是反彈了，因市場認為利率可能在 7 月翻倍至 1.9%，年底達 2.7%，這種堅定的鷹派前景將 Fed 和其他央行區隔開來。」

經濟數據方面，美國周四公布上周初領失業金人數升至逾 2 個月高點，與勞動力市場吃緊和薪資水平上揚情況相符，可能使高通膨繼續維持一段時間。

接下來，投資人將關注稍晚公布的非農就業報告與下周的通膨數據，以便了解 Fed 對收緊政策的態度。

在英國央行將利率升至 13 年以來最高水平，並示警經濟衰退風險後，英鎊兌美元貶至 2020 年 6 月以來最低，截稿前貶 2.15% 至 1.2358 美元。

富國銀行 (Wells Fargo) 總經策略師 Erik Nelson 表示：「英國央行非常鴿派，基本上他們是在表達，市場完全高估了央行的利率路徑。」

歐元兌美元也貶 0.76% 至 1.0541 美元，稍早數據顯示，德國 3 月工業訂單月減 4.7%，降幅為去年 10 月以來最大，主要因俄烏衝突拖累需求。

其他主要貨幣也隨美元彈升而走軟，澳幣兌美元貶 2% 至 0.7110 美元，紐幣兌美元貶 1.82% 至 0.6422 美元，加幣兌美元貶 0.7% 至 1.2835 加幣。

美股遭拋售之際，同樣是風險資產的加密貨幣同步走貶。

周四美股開盤後，比特幣一路下墜且跌破 36,000 美元關卡，跌幅高達 11%，創 1 月 21 日以來最大盤中跌幅，截稿前跌 8.3% 至 36,514 美元，以太幣跌 6.7% 至 2,747 美元。

Satori Research 執行長 Teong Hng 表示：「雖然鮑爾態度沒那麼強硬，但比特幣的技術面很差，因未能重新站上 40,000 美元而拉回，並隨著美股修正。」

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