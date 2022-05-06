〈美股盤後〉美股大屠殺！蘋果特斯拉猛崩 道瓊狂瀉逾1000點

聯準會自 2000 年以來最大一次升息後，反彈曇花一現，華爾街週四 (5 日) 擔憂在經濟衰退威脅下，聯準會難以抑制惡化的通膨，恐慌指數 VIX 驚漲逾 22%，美元走高，股市和債市迎來又一波拋售潮。

10 年期美債殖利率收於 3.066%，2018 年 11 月以來最高收盤價，Salesforce、Nike 和蘋果帶頭下殺，道瓊狂瀉逾 1000 點，創 2020 年以來最慘單日表現。特斯拉崩跌 8.33%，標普重挫 3.56%，創 4 月 29 日以來最大單日跌幅，那指血崩 4.99%，費半狂殺 5.00%。

政經方面，全球主要央行大緊縮時代來臨，英國央行週四升息一碼，由 0.75% 上調至 1％，寫下連續四次升息紀錄，此前，美國聯準會週三如預期升息 2 碼，宣布 6 月份開始縮表，主席鮑爾明示 6 月及 7 月的會議都應各升息 2 碼。聯準會前副主席克拉里達表示，聯準會至少要將利率調升至 3.5%，才能控制飆升的通膨。

俄烏戰情越趨緊張，俄軍對馬立波亞速鋼鐵廠的攻擊越演越烈，歐盟對俄羅斯祭出第六輪制裁，包括 6 個月內逐步淘汰俄羅斯石油進口。美國宣布向烏克蘭提供近 3.87 億美元的人道主義援助，聯合國稱自烏俄戰爭開始以來烏克蘭有 3,280 平民喪生，警告死亡人數可能更高。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.15 億例，死亡數突破 624 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

週四 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全軍覆沒，非必需消費品、資訊科技和通訊服務殺戮最猛。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王大殺四方。蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.57%；Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 6.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 7.56%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.36%。

道瓊成分股血染一片。Salesforce (CRM-US) 大跌 7.11%；Nike (NKE-US) 大跌 5.89%；家得寶 (HD-US) 大跌 5.14%；Visa (V-US) 下跌 4.33%；波音 (BA-US) 下跌 4.14%。

費半成分股哀鴻遍野。Wolfspeed (WOLF-US) 暴跌 14.80%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 7.33%； AMD (AMD-US) 大跌 5.58%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.97%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.41%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.49%；美光 (MU-US) 下跌 3.16%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.38%。

台股 ADR 悉數挫低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.00%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.29%。

企業新聞

CNBC 報導，全球首富馬斯克在完成對推特的 440 億美元收購後，預計將擔任推特臨時 CEO，促使推特 (TWTR-US) 逆勢收高 2.65% 至每股 50.36 美元，不過這消息卻嚇壞特斯拉投資人，特斯拉 (TSLA-US) 殺低 8.33% 至每股 873.28 美元。

Etsy(ETSY-US) 和 eBay (EBAY-US) 分別慘跌 16.83% 和 11.72%，這些企業財測不利，令投資人對未來電商行業前景感到恐懼，拖累非必需消費性類股，同時也加劇週四市場動盪。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三再將 80 多家中國企業納入自美國證交所下市的潛在名單，入列的中概股肅殺一片，京東 (JD-US) 大跌 6.00%、拼多多 (PDD-US) 暴跌 11.18% 和嗶哩嗶哩 (BILI-US) 暴跌 10.68%。

快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 (SIMO-US) 週四噴漲 17.19%，美商邁凌科技 (MaxLinear) (MXL-US) 崩跌 16.66%。邁凌科技週四盤前宣布以美國存託憑證 ADS 每股 114.34 美元，約溢價 48% 的價位收購，有望讓邁凌躍升前十大無晶圓半導體 IC 設計供應商。

經濟數據

美國上周（截至 4/30）初領失業金人數報 20 萬，預期 18.2 萬，前值 18.1 萬

美國上周（截至 4/23）續領失業金人數報 138.4 萬，預期 140 萬，前值 140.3 萬

華爾街分析

LEK Securities 董事總經理 Frank Davis 表示，有些人可能認為週三反彈是一個不錯的賣出機會，然後週四賣壓開始擴大， 市場確實需要盤整，重新調整估值，但走勢明顯惡劣。

Fiona Cincotta, City Index 市場分析師提到，聯準會決定升息，標普指數週三出現自 2020 年以來的最大漲幅，這是一種非比尋常的情況，週四看到預期的重新定價， 但追根究底，事實上風險依然存在，通膨率仍然很高，而聯準會急於採取行動。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 稱，主席鮑爾平息升息 3 碼的市場擔憂後，這帶來緩解性的反彈，但他們仍在緊縮政策，緊縮速度仍以比大多數人不久前預期的更加積極，在這種情況下，投資人很難逢高買入，未來整體金融狀況將更加緊張，導致經濟衰退的風險仍然存在。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主