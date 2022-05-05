英國央行升息1碼 基準利率創13年來新高

跟隨全球央行邁出升息步伐，英國央行（BOE）周四（5 日）升息 1 碼（25 個基點），將基準利率從 0.75% 上調至 1%，為 2009 年以來最高水準。此次為英國央行第四次升息，以應對目前逾 10% 的通膨率，不過該行也警告英國經濟可能陷入衰退。

英國央行貨幣政策委員會（MPC）以 6 比 3 的多數通過升息 1 碼的決議，將基準利率從 0.75% 上調至 1%，英國央行表示，有少數成員傾向升息 2 碼（50 基點）將基準利率提高至 1.25%。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）稱，央行決策官員面臨自 25 年獲得利率決定權以來最嚴格的考驗，在應對通膨與經濟衰退之間「如履薄冰」，也說包含最新的俄烏戰爭等一系列衝擊正在威脅英國經濟。

MPC 表示：「俄國入侵烏克蘭後，全球通膨壓力急劇加速，導致全球和英國國內生產毛額（GDP）前景的實質性惡化。」

MPC 也稱將考慮開始積極出售在量化寬鬆（QE）政策下購買的債券，目前已要求銀行制定銷售策略，並承諾在 8 月提供最新情況，讓 MPC 在隨後的會議上就是否開始銷售作出決定。與此同時，公司債券將於 9 月開始出售。

英國央行將今年經濟成長預期維持在 3.75%，不過將 2023 年的預測從先前預估的成長 1.25% 下調至收縮 0.25%，並將 2024 年的成長預期從先前預估的 1.0% 下調至 0.25%。

與各國大部分央行一樣，俄國央行肩負著在通膨引領經濟的任務，隨俄烏戰爭加劇通膨，食品與能源價格水漲船高，英國 3 月通膨率達到 7%，為 30 年來新高，是英國央行目標水準的 3 倍多。與此同時，由於擔心經濟成長放緩，英國 4 月消費者信心指數跌至歷史新低。

英國央行預估，受俄烏戰爭與中國疫情封鎖影響，今年通膨率可能升至 10% 左右，同時也警告物價上漲的速度可能比收入成長速度快，進而提升生活成本高漲危機。

市場曲線顯示，到 2023 年中期，利率將觸及 2.5%，此外通膨率將在 3 年內降至 1.3%，這是金融危機以來預測範圍內最大降幅。