傳推特收購完成後 馬斯克將暫任執行長一職

根據 CNBC 周四（6 日）援引知情人士消息報導，馬斯克在完成對推特 440 億美元的收購後，預料將暫時擔任推特執行長數月。

報導指出，根據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，馬斯克從友人與其他投資人獲得約 71.4 億美元資金協助收購推特，這些人士包括甲骨文公司 (ORCL-US) 聯合創始人埃里森 (Larry Ellison) 和紅杉資本（Sequoia Capital）、加密貨幣交易所幣安（Binance），以及投資 SpaceX 的 Honeycomb Asset Management 等。

報導也指出，推特聯合創始人兼執行長多西（Jack Dorsey）可能協助收購，傳馬斯克正與多西討論收購完成前或立即出資的可能性。

推特目前的執行長 Parag Agrawal 在去年 11 月從多西手中接過掌舵。外界預估 Agrawal 將繼續留任，直到公司完成出售。

到目前為止，關於馬斯克收購推特後是否會導致高層改組的討論並不多。上個月，路透援引知情人士消息稱，馬斯克已為推特任命新 CEO。

根據路透另一份報導，Agrawal 上月曾在公司會議上向員工表示，在馬斯克的領導下推特的未來是不確定的。當 Agrawal 被問及是否會讓美國前總統川普在馬斯克接任時重返推特時，Agrawal 表示：「一旦交易完成，我們不知道該平台將往哪個方向發展。」川普帳號在 2021 年被推特永久封鎖。

有知情人士透露，馬斯克近期在投資人面前進行演講，根據對推特的分析給出財務預測。馬斯克認為推特的 EBITDA 利潤率太低，而且該公司「有太多工程師做得不夠」。CNBC 報導援引知情人士的話說，馬斯克還承諾讓公司成為「人才的磁鐵」。

截稿前，推特 (TWTR-US) 股價上漲 3.22%，每股暫報 50.64 美元，市值報 387 億美元。