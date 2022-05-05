特斯拉擬建上海新廠大擴產 系統電胎壓偵測器出貨催油門

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 預計今年交車量可望超過 140 萬輛，近期更傳計劃將在上海擴建新廠，將上海廠產能提高 1 倍，年產能達 100 萬輛，交車量可望再上升，藍牙胎壓偵測器 (TMPS) 廠獨家供應商系統電 (5309-TW) 將同步受惠，加上 UPS、儲能動能強勁，今年營收可望突破 35 億元，增幅衝上 5 成。

外媒指出，特斯拉上海新廠預計將生產 Model 3 和 Model Y 車型。目前特斯拉加州廠年產能達 60 萬輛，上海約大於 45 萬輛，柏林新廠已於 3 月底開始試產，德州新廠也在 4 月初啟用。

系統電藍牙 TPMS 獨家供應特斯拉使用，市場看好特斯拉提高產能，系統電也將直接受惠；公司表示，受惠出貨量強勁成長，電動車業務今年可望成長 4-5 成，目前也正積極取得歐洲三大車廠福斯、BMW、戴姆勒電動車款的認證。

儲能佈局上，系統電高倍率電芯 UPS 供應半導體龍頭大廠，單一座晶圓廠約有 2 萬顆 UPS 需要汰換，目前廠房 UPS 更換進度約 10-20%，系統電預期，還有很大成長空間。

系統電表示，UPS 與分散式模塊機儲能系統等儲能產品正積極取得其他用電大戶認證，預計今年下半年可望有所斬獲。