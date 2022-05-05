Fundstrat：投資人宜買進股票 美股常在Fed會議後反彈

Fundstrat Global Advisor 創辧人 Tom Lee 周三 (4 日) 發布報告指出，隨著聯準會升息，投資者應買入股票。他預測，美股將在 5 月見到反彈。

美國個人投資者協會 (AAII) 調查顯示，2022 年看跌情緒充斥股市。近 60% 的受訪者對股市持悲觀態度，這是 2009 年 3 月金融危機最嚴重時期以來的最高水準。

Lee 表示，市場可能忽視了一個指向股市上行的重要趨勢，即聯準會會議。過去 6 次開會後，美股有 5 次出現反彈。

Lee 認為，債券市場已經為聯準會做了很多工作，因為儘管聯準會在周三之前僅小幅升息，但債券殖利率已大幅上升。

他指出，市場很容易在 2022 年陷入恐慌，現在市場確信聯準會將打擊市場，但投資人不必恐慌，因為債券市場正在為聯準會工作。本月會議前，10 年期美債殖利率飆升了 130 個基點，而聯邦基金利率僅上升了 25 個基點。

Lee 解釋說：「債券市場正在大幅收緊金融環境，這是在做聯準會的工作。」

他表示，更應該留意的是，相對於債券而言，股票仍是一種有吸引力的投資。在過去 6 次 FOMC 會議後，股市有 5 次反彈，漲幅最高達 9%。