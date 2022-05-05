〈美股熱門股〉荷蘭監管機構盯上Google 稱Play商店有反競爭疑慮

荷蘭消費者和市場管理局（ACM）周三（4 日）宣布將對 Alphabet 旗下 Google 進行初步調查，原因是其 Play 商店存有反競爭疑慮。

ACM 發言人 Murco Mijnlieff 在一封電子郵件中表示，據稱約會應用程式供應商無法使用 Google 以外的支付系統。先前 Tinder 母公司 Match(MATCH-US) 曾要求監管機構評估 Google 是否濫用在約會 App 市場的主導地位。

對此，Google 發言人表示，Google 僅向約會軟體供應商收取 15% 的佣金，並稱這是主要 App 平台中最低的抽佣比例，也說應用程式經銷商可透過其他商店或網站發布 App，完全避開 Play 商店。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 股價上漲 1.06%，每股暫報報 2,371.53 美元。

蘋果被罰 10 次未見改善 ACM 擬祭出新一輪罰款

與此同時，ACM 與 Google 的競爭對手蘋果 (AAPL-US) 就 App Store 約會 App 支付方式展開為期兩年的攻防戰，由於蘋果遲遲未向交友 App 開發商開放第三方支付系統，ACM 不斷對蘋果開出最高 5,000 萬歐元罰款，直到蘋果改善為止。

ACM 日前表示，蘋果 3 月底推出的補救方案仍然不足，在連續對蘋果開罰十次後未果，擬祭出新一輪罰款，不過需要幾周時間準備。蘋果則表示已遵守 ACM 的命令，拒絕進一步置評。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.85%，每股暫報 160.83 美元。