〈貴金屬盤後〉美債殖利率和美元滑落 黃金收高

黃金期貨周二 (3 日) 回升，從兩個月最大跌幅中收復一些失土，主因是美債殖利率和美元在聯準會 (Fed) 決策公布前走低。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 7.00 美元或 0.4%，收每盎司 1870.60 美元，該期貨周一挫跌 2.7%，寫下約兩個月以來最大跌幅。

黃金 4 月跌破每盎司 2000 美元整數關卡之後，就不曾回到此價位以上，反映美債殖利率上揚，帶動經通膨調整的實質殖利率轉正。殖利率上揚不利不孳息的資產，如黃金。

此外，美元最近凌厲的升勢在周二稍微歇息，追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，但仍徘徊在 20 年高點附近。美元升值對以美元計價的大宗商品不利。

Goehriing&Rozencwajg Associates 執行合夥人 Leigh Goehring 說：「我們擔心美元升值，以及其對金價的打壓。美元強勢得令人難以置信。」

Fed 為期兩天的決策會議正在進行，將在台灣周四凌晨公布決議，市場屏息等待 Fed 說明接下來將如何積極升息，以平抑 40 年來最高的通膨。

雖然升息帶動美元攀升並打壓金價，但一些投資人開始擔心，Fed 可能把利率調升到足以傷害經濟或市場的地步。

根據 State Street Global Advisors 的報告，投資人希望增持黃金，使美國大宗商品指數股票型基金 (ETF) 在 4 月吸引 21 億美元資金流入。

XM 資深投資分析師 Mario Hadjikyriacos 說，黃金明顯無法承受實質殖利率和美元上揚加總的力量，一度跌破 1860 美元支撐，唯一的一線希望是，雖然殖利率的升勢迅猛，但黃金因為有地緣政治壓力支撐，並未跟著急跌，是今年來少數仍保持上漲的資產。

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