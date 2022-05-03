〈貴金屬盤後〉美債殖利率升破重要關卡 金價挫2.5%兩個月最重跌幅

美國 10 年期公債殖利率升破 3%，是三年來首見，拖累不孳息資產表現，黃金期貨周一 (2 日) 大跌，寫下約兩個月來最大跌幅，並延續 4 月月線收黑的低迷走勢，其他主要金屬也全面走低。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 27.70 美元或 2.5%，收每盎司 1863.60 美元，是 3 月 9 日以來挫跌 2.7% 以來最大跌幅。

黃金期貨 4 月月線下跌 2.1%，是七個月來最大跌幅，主要和聯準會 (Fed) 升息預期帶動美債殖利率和美元攀升有關。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「黃金在上周末之前開始回落，似乎正準備測試上周接近每盎司 1872 美元的低點。」

美債殖利率持續攀升，提高持有不孳息資產的機會成本。10 年期美債殖利率周一觸及 3%，是 2018 年以來新高。

此外，衡量美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.76%，逼近 20 年高點並朝 104 挺進。美元升值代表持有非美元貨幣買進美元計價的大宗商品變得更昂貴。

Kitco.com 分析師 Jim Wyckoff 說，黃金受到外部市場看空氛圍打擊，目前美元指數高漲、美債殖利率攀升，美國原油價格則大幅走低。

Fed 將在美國周三下午 (台灣周四凌晨) 公布貨幣決策，投資人普遍預期將一口氣升息 50 個基點 (2 碼)，並揣測接下來幾場會議可能有更大升幅。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「黃金市場的壓力來自美元和美債殖利率上揚，投資人擔心 Fed 可能還會更鷹派。中國的工廠景氣跌到近期低點，也打壓黃金市場氣勢。」

中國上周末公布，受到疫情和封鎖控制措施影響，中國官方 4 月製造業採經理人指數 (PMI) 跌至 47.4，為 2020 年 2 月以來低點，代表製造業景氣連續第二個月萎縮。

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