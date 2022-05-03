〈美股早盤〉Fed升息前夕市場氛圍緊張 美股開平走低

由於最新一批企業公布的財報表現乏善可陳，投資人仍靜待聯準會（Fed）為抑制通膨可能祭出的大幅升息政策，市場氛圍持續緊張，美股周二（3 日）開平走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 50 點或近 0.23%，那斯達克綜合指數跌 0.57%，標普 500 指數跌 0.18%，費城半導體指數跌 1%。

由於市場對升息預期，美國 10 年期公債殖利率周二徘徊在 3% 上下。海外市場方面，10 年期德國公債殖利率自 2015 年以來首次觸及 1%，隨後有所回落，而英國債券殖利率攀升至 2% 以上。

出於對通膨持續螺旋式上升的擔憂、殖利率上升對全球經濟成長的風險、中國對新冠疫情的封控措施，以及俄烏戰爭的影響，市場陷入兩難境地。Fed 升息與縮減資產負債表的計畫結束廉價資金時代，迫使基金經理重新評估估值。

國際油價方面，由於投資人對中國封控導致需求前景的擔憂超過歐洲可能對俄祭出石油禁令，西德州原油期貨與布蘭特原油期貨下跌近 2%。

亞洲市場方面，在假日交易清淡的情況下基本保持穩定，中國和日本股市均休市，但在香港股市，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 股價一度下跌 9%，原因是投資人擔心該公司創始人馬雲的近況。

中國官媒的報道稱，北京當局已對一名涉嫌利用網路從事危害國家安全活動人員「馬某」依法採取刑事強制措施，引發外界聯想涉及阿里巴巴創辦人馬雲，但在報導被修改後，表明此人不是該公司創始人，該股收復先前失地。

截至台北時間周二（3 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

百健 (BIIB-US) 早盤上漲 1.07%，至每股 209.53 美元

美國藥廠百健（Biogen）公布最新一季財報，營收下滑 6% 至 25.32 億美元，但略高於市場預期的 25.3 億美元，Non-GAAP 稀釋後每股獲利報 3.62 美元，低於市場預估的 4.38 美元。此外，百健表示除目前每年減少 5 億美元的計畫外，它正在考慮大幅消除與 Aduhelm 相關的商業基礎設施，並計劃進一步削減成本。

Expedia(EXPE-US) 早盤下跌 7.15%，至每股 162.31 美元

Expedia 上季營收報 22.5 億美元，符合市場預期，經調整每股虧 0.47 美元，優於市場預期的每股虧 0.62 美元。儘管儘管對新冠疫情、俄烏戰爭與其他因素感到擔憂，但旅遊需求仍然強勁。

羅技 (LOGI-US) 早盤下跌 4.95%，至每股 61.10 美元

電腦週邊龍頭羅技公布上季財報，由於俄烏戰爭影響，羅技此次下調全年展望，營收從原先預估的年增 4-6%，下修為年增 2-4%，營業利益中位數也自 9.25 億美元降至 9 億美元。基於 Non-GAAP 計算，羅技上季營收年減 19.92% 至 12.3 億美元，淨利年減 52.07% 至 1.08 億美元，每股獲利 0.65 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月耐久財訂單月增率終值報 1.10%，預期 0.8%，前值 0.8%

美國 3 月 JOLTs 職位空缺數報 1,154.90 萬，預期 1,120 萬，前值 1,134.4 萬

美國 3 月工廠訂單月增率報 2.2%，預期 1.1%，前值 0.1%

華爾街分析：

Arbuthnot Latham 投資長 Gregory Perdon 表示，俄烏戰爭絲毫沒有讓 Fed 偏離軌道，金融狀況已明顯收緊，原因包括美元走強、美債殖利率與抵押貸款利率上升。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，前一日美股尾盤的反彈正被更多熱門的通膨數據消化。

Quill Intelligence 執行長 Danielle DiMartino Booth 表示，因為市場已經消化 Fed 在 5 月會議上升息 2 碼（50 個基點）的預期，焦點將立即轉移到 Fed 預估在 2022 年剩下時間內會升息 2 碼幾次。