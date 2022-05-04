〈美股熱門股〉Expedia上季財報憂喜參半 分析師大砍目標價 盤中跌逾14%

Expedia 周二（3 日）盤中股價跌逾 14%，儘管該公司對夏季旅遊復甦看法樂觀，但上季繳出憂喜參半的財報影響投資人信心，華爾街投行也紛紛下調股價評等。

截稿前，Expedia(EXPE-US) 盤中暴跌 14.51%，每股暫報 149.44 美元。

Expedia 第一季營收報 22.5 億美元，符合市場預期，經調整後每股虧損 0.47 美元，略為優於市場預期的每股虧損 0.48 美元，上季總預定量（Gross bookings）雖躍升 58% 至 244.1 億美元，但仍低於華爾街預期的 258.9 億美元。

此外，Expedia 的衡量飯店入住率的指標—每房入住夜晚數（room nights）僅報 5,650 萬，低於 FactSet 分析師預期的 6,428 萬。

各個旅遊業高層都對今年夏天的旅遊季保持樂觀看法，認為消費者已準備好再次出門旅遊，Expedia 執行長 Peter Kern 也表示，儘管受到新冠疫情、通膨與俄烏戰爭影響，但被壓抑的旅遊需求似乎相當強勁，樂見夏季的旅遊業復甦。不過 Kern 特別提到，通膨可能影響消費者的旅遊計畫。

Expedia 財報公布後，至少有 8 家華爾街投行下調 Expedia 股票目標價。瑞銀信貸分析師表示，由於 Omicron 病毒以及地緣政治的不確定性影響，該公司業績低於預期，因此將股票目標價從每股 231 美元下調至每股 225 每元。

RBC Capital 分析師 Brad Erickson 表示，隨已開發國家旅遊市場反彈，Expedia 仍然處於有利地位，但有鑑於強勁的復甦與未來獲利成長已反映在股價中，將目標價從每股 200 每元降至每股 185 每元，維持股票評等。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 表示，Expedia 首季的財報並沒有改變其觀點，即該公司正在加速產品創新速度，同時更努力推高獲利，然而未來成長的能見度仍有限，期盼該公司能有更強的執行力，展現營運成長的證據。Anmuth 維持對該股「中性」（Neutral）評等，將 2022 年 12 月的目標價訂為每股 206 美元，低於先前的每股 216 美元。