報告：自俄烏戰爭爆發以來 德國是俄羅斯能源的最大買家

能源與清潔空氣研究中心 (CREA) 在週四 (28 日) 發布的研究報告中表示，自俄烏戰爭爆發以來的前 2 個月，德國是俄羅斯能源的最大買家。

報告中顯示，自 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭起，俄羅斯藉由化石燃料出口賺取了 630 億歐元 (665 億美元)。

研究人員利用船舶運輸數據、天然氣流量實時追踪以及歷史月度貿易估算，僅德國就在俄烏戰爭爆發以來的 2 個月中向俄羅斯支付了約 91 億歐元的化石燃料運輸費用，是最大的買家。

德國經濟研究所的高級能源專家 Claudia Kemfert 表示，有鑑於最近化石燃料價格急劇上漲，這些數字是相當合理的。她指出，去年德國總共支付了約 1000 億歐元用於進口石油、煤炭和天然氣，其中有四分之一支出流向了俄羅斯。

德國政府表示，無法對該研究估計發表評論，也拒絕提供相關數據。德國經濟部長 Robert Habeck 週三 (27 日) 表示，俄羅斯天然氣在德國進口中所占比例，已從 55% 下降到 35%。他指出，在沒有完全斷供的情況下，德國政府已將今年 GDP 增速預期下調至 2.2%。他也表示，如果禁止進口俄天然氣或俄方封鎖天然氣供應，德國經濟將出現衰退。

另外，報告中也顯示，俄羅斯化石燃料的第二大進口國是義大利，達到 69 億歐元，緊隨其後的是中國，達到 67 億歐元。總體而言，歐盟佔俄羅斯石油、天然氣和煤炭總收入的 71%，金額約為 440 億歐元。