〈俄烏衝突〉聯合國秘書長抵達基輔 俄羅斯軍隊在烏東大量集結

聯合國秘書長古特雷斯 (António Guterres) 結束俄羅斯的訪問後，己經抵達烏克蘭基輔，準備周四 (28 日) 與總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 會面。與此同時，烏克蘭國防部警告，俄羅斯軍隊在烏東大量集結，可能發動大規模攻勢。

古特雷斯發布推文稱，聯合國將繼續努力擴大人道主義支持，並確保平民從衝突地區撤離。「這場戰爭愈早結束愈好—為了烏克蘭、俄羅斯和世界」。

古特雷斯在莫斯科與普丁 (Vladimir Putin) 會面後，聯合國發言人表示，普丁「原則上同意」讓聯合國機構和紅十字國際委員會，參與從馬立波亞速鋼鐵廠撤離平民的工作，但隨後普丁發言人否認己就此事達成協議。

聯合國 193 個成員國本周通過決議，要求安理會五個常任理事國未來在投票表決中使用否決權時，必須說明否決理由，以此提高否決權的政治代價。古特雷斯就此表示，他很贊成不要太過頻繁地使用否決權。

自聯合國 1945 年成立以來，俄羅斯總共使用否決權 143 次，是使用否決權最多的國家；美國位居第二，曾 86 次使用否決權，英國曾使用 30 次，法國和中國則分別使用 18 次。

根據這項改革決議，今後，聯合國大會應在 10 個工作日內，約談動用否決權的相關國家，就其否決決定展開辯論。

古特雷斯穿梭往來之際，據總參謀部表示，俄羅斯加強烏東的進攻，軍隊在哈爾科夫附近大量集結。烏克蘭表示，俄羅斯已將額外的空降部隊和多達 500 輛軍用車輛轉移到伊久姆 (Izyum)。

烏克蘭國防部長 Oleksiy Reznikov 表示，未來數周會非常艱難，俄羅斯已經集結軍力要在烏克蘭東部發動大規模攻勢。