〈俄烏衝突〉聯合國秘書長才剛抵達 俄軍隨即於夜間轟炸基輔

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 本周造訪俄烏兩國，試圖為戰爭斡旋。但就在他訪問俄烏蘭基輔期間，俄軍再次轟炸當地，造成至少十人受傷。

烏克蘭總理澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 周四 (28 日) 表示，這次攻擊展現了俄國對聯合國的真實態度，也證明烏克蘭不能鬆懈防守。

古特雷斯周四與澤倫斯基會面後，也批評自家安理會未能阻止或結束烏克蘭的戰爭。聯合國安理會由 15 個成員國組成，專門負責確保全球和平與安全。

但自 2 月以來，安理會就因未能就俄羅斯入侵烏克蘭採取行動，而遭到批評。俄羅斯是 5 個常任理事國之一，並且已經否決了不止一項有關衝突的決議。

古特雷斯周四表示，他要對烏克蘭人民說，「我們不會放棄」。他承認，雖然安理會已經「癱瘓」，但聯合國正在採取其他行動，努力提供援助、食物、和現金等其他形式的支援。

古特雷斯表示，當前的重點之一，是協助馬立波亞速鋼鐵廠平民撤離，普丁「原則上同意」讓聯合國機構和紅十字國際委員會參與協助。

據烏克蘭官員指出，俄軍周四晚間發射 2 枚飛彈空襲烏克蘭首都基輔，其中 1 枚擊中一棟 25 層住宅大樓，造成至少 10 人受傷。

古特雷斯也對轟炸表示震驚，並表示，他震驚並不是因為自己身處當地，而是對於應是烏克蘭及俄羅斯人神聖城市的基輔遭轟炸感到訝異。