〈財報〉蘋果警告封城恐令營收減損80億美元 掩蓋Q2亮麗業績 盤後翻黑

蘋果周四 (28 日) 盤後公布 2022 會計年度第 2 季財報，在 iPhone 和數位服務強勁需求的帶動下，營收創歷年同期新高，並宣布庫藏股和加發股利計畫。但高層警告，防疫封鎖衍生的供應鏈瓶頸可能使本季 (第 3 季) 營收減損多達 80 億美元，使亮麗財報蒙上陰影，盤後股價走低。

蘋果表示，近幾周影響中國的防疫封鎖措施，影響一些關鍵裝置出貨。財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 警告，本季面臨多重挑戰，與 Covid-19 相關的供應鏈瓶頸可能讓營收折損 40 億至 80 億美元，而且中國的消費者需求可能受封城影響。

蘋果執行長庫克也表示，「蘋果並未倖免於供應鏈的挑戰。」該公司未提供本季財測，延續 2020 年 2 月迄今的作法。

針對通膨，梅斯特里表示，消費者對蘋果各項產品、尤其 iPhone 在第 2 季季初的需求超乎公司預期，但通膨正在影響消費者開支。

財報公布後，蘋果盤後一度勁揚逾 2%，但在示警供應鏈問題後翻黑下挫、一度大跌逾 4%，截稿前跌幅收斂至約 2%。

蘋果周四稍早收盤大漲 4.52% 至每股 163.64 美元。由於科技股近來深陷賣壓，蘋果今年來累計下跌 7.8%。

F2022 Q2(3/26 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：1.52 美元 vs. 1.43 美元

淨營收：972.78 億美元 (年增 8.59%) vs. 938.9 億美元

毛利率：43.7% vs. 43.1%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：505.7 億美元 (年增 5.5%) vs. 478.8 億美元

Mac 營收：104.35 億美元 (年增 14.73%) vs. 92.5 億美元

iPad 營收：76.46 億美元 (年減 1.92%) vs. 71.4 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：88.06 億美元 (年增 12.37%) vs. 90.5 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：198.21 億美元 (年增 17.28%) vs. 197.2 億美元

各地區銷售

美洲：408.82 億美元 (年增 19%)

歐洲：232.87 億美元 (年增 4.6%)

大中華：183.43 億美元 (年增 3.4%)

日本：77.24 億美元 (年減 0.2%)

亞太其他：70.42 億美元 (年減 6.7%)

蘋果第 2 季營收、獲利均跑贏市場預期，展現旗下產品不受大環境逆風影響的能力。其中，iPhone 業績成長約 5%，第 2 季推出的 iPhone SE 有所貢獻，被蘋果視為成長引擎的數位服務則交出兩位數業績成長。

Mac 持續熱銷，蘋果在第 2 季推出高效能的 Mac Studio 桌上型電腦，但因為供應鏈短缺、客製化時間長、需求高昂，大部分訂單都有所延誤。新款 MacBook Pros 是另一大功臣，儘管同樣遭遇供應鏈問題。

蘋果雖然已推出新款平板，包括升級版的入門 iPad、新款 iPad mini 和 iPad Air，但 iPad 第 2 季營收仍下滑，這也是蘋果各大產品中利潤最低的一項。一些消費者抱怨，iPad 軟體功能跟不上硬體效能。

針對穿戴裝置部門，梅斯特里說，Apple Watch 和 AirPods 銷售仍佳，但因為其他配件需求的季節性變化，導致穿戴裝置的營收不如市場所料。

蘋果並透露，匯率逆風和各地區產品推出時間不同步，影響日本和亞太地區的營收。

蘋果表示，董事會已授權 900 億美元庫藏股計畫，此外，蘋果將提高配息 5% 至每股 0.23 美元，依循往年在第 2 季財報發布之際加碼股東回饋的傳統。