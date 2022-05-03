澳洲央行近12年來首度升息 幅度25個基點高於預期 澳元上漲

澳洲央行周二 (3 日) 將現金利率目標上調 25 個基點，至 0.35%，這是自 2010 年 11 月以來澳洲首次升息，幅度超過經濟學家預期，原本經濟學家預計升息 15 基點。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 暗示，未來還可能進一步升息。他在會後聲明表示，理事會致力於採取必要措施，確保澳洲通膨隨著時間的推移回到目標水位。

利率決議宣布後，澳洲 3 年期公債殖利率躍升 16 個基點，至 2.98%，為 2014 年 4 月以來最高。澳元上漲 1.4%，至 71.48 美分。

Westpac Banking 資深外匯策略師 Sean Callow 表示，澳洲央行的升息幅度讓每個預測者都錯了，沒有人為 25 個基點做好準備。

上周數據顯示，澳洲第一季 CPI 季增 2.1%，超出預期的 1.7%。年增幅度更達到 5.1%，高於預期的 4.6%，是自 2001 年以來最高。

Lowe 承認，通膨幅度超過預期，但仍低於多數已開發經濟體。

聲明稱：「通膨上升很大程度上反映了全球因素，但國內產能限制的作用愈來愈大，通膨壓力增加，企業更願意將成本增加轉嫁到消費者價格上。」

交易員預計澳洲今年將大幅升息，至年底時，由 0.1% 的歷史低點升至 2.5%，這將是 1994 年以來最大的年度增幅。