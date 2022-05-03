10年期美債殖利率自2018年以來首次觸及3%

聯準會即將召開利率會議前的諸多不確定性影響下，10 年期美債殖利率週一 (2 日) 走升，創 2018 年以來首次觸及 3%。

10 年期美債殖利率週一盤中一度升破 3%，為 2018 年 11 月 30 日以來首見，但收盤回落至 2.995%，高於週五的 2.885%。債券價格與債券殖利率兩者是反向關係，債券價格下跌，殖利率就會上升，反之亦然。

10 年期美債殖利率主要反映市場情緒，及對未來利率預期。目前勞動力市場緊張，物價正以幾十年來最快的速度上漲，促使聯準會釋出一系列快速升息的訊號，引發債市拋售潮。

聯準會預計週三將聯邦基金目標利率上調 50 個基點至 0.75% 至 1.00% 區間，以及公布縮表計畫。過去 2 個月，債市交易員開始為聯準會縮減近 9 兆美元的資產負債表做好準備。

而且經歷極其糟糕第一季後，人們很容易對債券感到不安。獨立研究服務機構 CreditSights 數據指出，截至 4 月 29 日的一年，投資級公司債券市場的總報酬率為負 12.3%，而高收益債券為負 8%，可轉換公司債為負 12.1%，標準普爾 500 指數為負 12.9%。

AXA Investment Managers 投資組合經理人 Nick Hayes 表示，這幾個月非常艱難。

TIAA 資產管理公司 Nuveen 投資長 Saria Malik 指出，投資人不習慣看到他們的債券投資組合出現巨大損失，特別是近期股市也急劇下跌的情況下。

富國銀行高級宏觀策略師 Zachary Griffiths 表示，通膨、貨幣政策和地緣政治方面存在很多不確定性，儘管聯準會已暗示他們將大幅緊縮貨幣政策，但它似乎並沒有真正降低市場通膨預期。

展望未來，Malik 認為，在債券投資人在 2022 年開局艱難之後，可能是時候看漲了，因為大部分壞消息 (聯準會升息和通膨) 可能已被債市消化定價。

道明證券駐紐約資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 則認為，從長期角度來看，3% 的 10 年期美債殖利率實際上開始看起來很有吸引力，很多投資人都想買進，但問題是，儘管 3% 很有吸引力，但未來的殖利率可能更有吸引力，這會讓人感到害怕。