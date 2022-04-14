車用晶片缺口高達4成 凌陽今年營收逐季強 獲利衝新高

現今車用晶片持續短缺，凌陽 (2401-TW) 車用資通訊娛樂系統 (Display Audio) SoC 也供不應求，供需缺口仍高達 4 成，預期在晶圓供應商支持下，今年取得產能將陸續增加，出貨逐季放大，法人看好，凌陽今年營收將季季揚升，獲利挑戰新高。

凌陽表示，今年不論在前裝、後裝市場，需求都相當強勁，依今年首季來看，凌陽本體業績年增就超過 60%，尤其後裝市場隨著解封在即，加上新車產量增加有限，消費者只好轉向在自家汽車加裝或升級配備，帶動後裝相關車用晶片銷售暢旺。

車用前裝市場方面，凌陽歷經多年耕耘，已是一線車廠長期合作供應商，去年起也首度推出 Display Audio 整合 ADAS 的解決方案，並獲多家客戶採用，等同 1 台車內採用凌陽晶片的顆數與含金量持續增加。

聲霸 (Soundbar) 方面，由於現今電視尺寸越做越薄，加上消費者對音質要求越趨講究，兩者間的分化也更明顯，凌陽去年因應市場趨勢推出新晶片，可使簡單的音響具備家庭劇院 3D 環繞效果，也獲得眾多客戶導入。

凌陽看好，現今前 10 大電視品牌客戶，公司去年已囊括半數、達 5 家之多，今年預計再拿下 2 家新客戶，隨著出貨量放大、業績成長，看好該事業體將挑戰虧轉盈。

另外，凌陽去年 12 月也將旗下芯鼎股權出售給神盾 (6462-TW)，總交易金額約 5.38 億元，處分利益 4.51 億元，依凌陽現今股本推算，挹注每股純益約 0.76 元，預計認列在今年第一季財報，有助今年獲利挑戰歷史新高。