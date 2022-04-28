〈財報〉多元化策略見效 高通Q2營收締新高、財測亮眼 盤後漲逾6%

高通 (QCOM-US) 周三 (27 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第二季營收年增 41%，再締新高，除了核心智慧手機事業外，車用、物聯網 (IoT) 業務表現均較去年顯著成長，顯示業務多元化策略取得成效，高通並給出優於市場預期的第三季財測，激勵盤後股價大漲 6%。

FY 2022 Q3 財測

營收：105 億至 113 億美元，優於預期的 99.7 億美元

晶片與軟體事業 (QCT) 營收：91 億至 96 億美元

專利授權事業 (QTL) 營收：14 億至 16 億美元

稀釋後 EPS：2.35 至 2.55 美元

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：2.75 至 2.95 美元，優於預期的 2.60 美元

高通執行長 Cristiano Amon 表示，上季營收再締新高，反映公司在成長和多元化策略執行上的成果，以及市場對處理器技術的強勁需求。

高通長期主打產品為智慧手機處理器，也為蘋果 (AAPL-US)iPhone 供應 5G 數據機晶片，因此其業務表現更容易受到設備需求影響。為了降低對特定市場的依賴，高通正在拓展產品組合，積極跨足汽車、IoT 和運算等領域。

展望 2022 會計年度，高通預期，受惠於三星電子旗艦 Galaxy 系列與部分中國智慧手機供應商，旗下智慧手機業務將成長 50% 以上。

截稿前，高通盤後股價上漲 6.33%。該股周三收高 1.2%，報每股 135.10 美元。

Q2(截至 3 月 27 日止) 財報關鍵數據 (Non-GAAP)

營收：111.6 億美元，年增 41%，優於 Refinitiv 預期的 106 億美元

稅前淨利 (EBT)：42.6 億美元，年增 68%

淨利：36.6 億美元，年增 68%

稀釋後 EPS：3.21 美元，年增 69%，優於 Refinitiv 預期的 2.91 美元

營收按事業區分

晶片與軟體事業 (QCT)：95.5 億美元，年增 52%，優於 StreetAccount 預期的 88.6 億美元

專利授權事業 (QTL)：15.8 億美元，年減 2%，優於 StreetAccount 預期的 15.5 億美元

(圖：高通財報)

高通 Q2 營收年增 41% 至 111.6 億美元，主要源自智慧手機處理器、數據機晶片，以及連接蜂巢式網絡 (cellular networks) 專利授權。QCT 業務營收較年同期大增 52% 至 95.5 億美元，QTL 營收小幅下滑 2% 至 15.8 億美元。

其中，手機晶片營收為 63.3 億美元，年增 56%，RF 前端晶片營收為 11.6 億美元，年增 28%。

值得注意的是，Q2 的 IoT 業務營收則達 17.2 億美元，年增 61%，車用晶片營收較去年同期大增 41%，達 3.39 億美元，均較去年顯著成長。

雖然汽車晶片業務營收占比較小，高通仍樂觀看待未來發展，看好與 Stellantis 在內等汽車供應商的合作夥伴關係帶來更多貢獻。

高通 Q2 支付現金股利 7.64 億美元，並回購規模 9.51 億美元的庫藏股，資本返還共約 17 億美元。