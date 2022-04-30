〈美股盤後〉黑色星期五！道瓊狂殺逾900點 那指月崩至金融危機來最慘

美股黑色星期五降臨，由於英特爾、亞馬遜及蘋果財測不佳，恐慌指數 VIX 怒升至逾 33，科技股週五 (29 日) 殺戮猛烈，那指崩跌 4.17% 至 12,334.64 點，來到 2022 年迄今新低點，標普暴跌 3.63% 至 4,131.93 點，亦創下今年新低。

投資人正面臨一系列不利的因素，聯準會緊縮政策、新冠疫情反覆升溫和烏俄戰爭干擾供應鏈，美股恐慌性拋售蔓延，綜觀本週，道瓊週跌 2.5%，標普週跌 3.3%，科技股為主的那指週跌 3.9%。

科技股 4 月份市值蒸發數兆美元，那指 4 月份跌幅近 13%，這是自 2008 年 10 月金融危機以來最慘的月度表現，標普月跌幅達 8.8%，為 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來最差，道瓊本月跌幅達 4.9%。

科技股超級財報週落幕，FactSet 數據顯示，近半數的標普成分股發布最新財報，其中約 80% 企業財報表現超出預期，投資人靜待下週將登場的 FOMC 會議、4 月非農業報告以及輝瑞、星巴克、UBER 等企業的一系列財報。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.12 億例，死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

週五 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體猛烈抛售，非必需消費品、房地產和資訊科技板塊領軍大跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以亞馬遜帶頭下殺。亞馬遜 (AMZN-US) 崩跌 14.05%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.66%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.72%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.18%。

道瓊成分股幾乎全部淪陷，僅 Honeywell 和 Merck 收紅。Salesforce (CRM-US) 大跌 5.28%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 4.78%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 4.34%；高盛 (GS-US) 下跌 4.06%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.99%。

費半成分股哀鴻遍野。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 6.24%；AMD (AMD-US) 下跌 4.60%；高通 (QCOM-US) 大跌 5.74%；英特爾 (INTC-US) 大跌 6.94%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.73%；美光 (MU-US) 下跌 2.84%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.18%。

台股 ADR 不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 跌 2.40%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 7.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.31%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 崩跌 14.05% 至每股 2,485.63 美元。受到電動車新創公司 Rivian 的投資拖累，美國電商巨擘亞馬遜公布 2022 會計年度第一季獲利遜於預期，而重要獲利引擎 AWS 業務無法挽救頹勢，營收成長率創 2001 年網路泡沫結束以來最糟，並陷入 7 年來首次虧損。亞馬遜第二季營收預期也低於分析師估值

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.66% 至每股 157.65 美元。蘋果週四盤後公布 2022 會計年度第二季財報，在 iPhone 和數位服務強勁需求的帶動下，營收和獲利都優於預期，但大中華地區營收增幅是一年多來最小，蘋果還警告供應鏈限制可能使第三季營收減少高達 80 億美元。

蘋果警告供應鏈限制可能使第三季營收減少高達 80 億美元 (圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US) 重摔 6.94% 至每股 43.59 美元。美股盤後公布 2022 年第一季財報大致符合預期，但擔憂中國防疫封控干擾供應鏈與全球 PC 需求降溫，英特爾展望悲觀。英特爾執行長季辛格預料，全球晶片短缺將持續至少到 2024 年

Robinhood (HOOD-US) 下跌 2.82% 至每股 9.80 美元。Robinhood 第 1 季虧損超出預期，營收萎縮，顯示出一年前令華爾街著迷的散戶交易熱潮可能已經失去動力。

經濟數據

美國 3 月 PCE 物價指數年增 6.6%，預期 6.7%，前值 6.4%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增 5.2%，預期 5.3%，前值 5.3%

美國 3 月 PCE 物價指數月增 0.9%，預期 0.9%，前值 0.5%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 3 月個人消費支出月增 1.1%，預期 0.6%，前值 0.6%

華爾街分析

投資人正面臨一系列不利的因素，包括聯準會緊縮政策、高通膨、中國新冠疫情激增以及烏俄戰爭，美股表現慘淡。那指處於熊市區間，較近期高點下滑 23.9%，標普則是下跌 14.3%，道瓊下跌 10.8%。

Baird 市場策略師 Michael Antonelli 表示：「在市場動盪期間，我們持續提醒投資人，這世界是一個瘋狂的地方，幾乎沒有報酬率高、風險低的時候。」

市場資產管理公司主席 Michael Shaoul 研判，目前的市場表現有可能從漫長而痛苦修正轉向更令人不安的情況。好比 2020 年 3 月出現股災後快速的反彈，目前更有可能是緩步爬行的熊市，帶給在 2021 年反彈期間湧入的投資人帶來長期持久的損失。

National Securities 市場策略師 Art Hogan 說，當前低迷的市場時刻考驗著投資人的決心，套句 17 世紀 Thomas Fuller 的一句話，這是黎明前最黑暗。市場正處於或接近那個最黑暗的地方。隨著市場更加習慣聯準會的緊縮政策，這可能會出現一線曙光。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 5 月 3 日至 4 日召開為期 2 天的利率政策會議。

Hogan 稱，屆時預計聯準會將至少升息 2 碼。市場啟動升息循環的預期中出現拋售，但在聯準會 3 月宣布升息 1 碼後反彈約 10%。若 5 月會議看到類似的反應，這也不會令人驚訝，因為買入謠言，賣出新聞。Hogan 建議分散化股票配置，採用槓鈴策略 (Barbell strategy) 投資策略。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主