川普重返社交媒體 首次Truth social發文：「我回來了！」

美國前總統川普週四 (28 日) 重返社交媒體，他在自家 Truth social 社群媒體平台發文：「我回來了！」這是 Truth social 平台問世以來，川普的首次發文。

在川普回歸的消息激勵下，Truth social 母公司 Digital World Acquisition Corp.(DWAC-US) 噴漲 9.01% 至每股 52.39 美元。對手推特 (TWTR-US) 下跌 0.24% 至每股 49.02 美元。

自 2021 年 1 月 6 日國會大廈暴力事件後，川普帳號遭臉書和推特等多個社群平台封鎖，川普今年 2 月 20 日索性推出自家社群平台 Truth social，欲強勢回歸社群媒體。

Truth social 首次亮相後，下載量不斷竄升，在 2 月 22 日即奪下免費軟體排行榜的冠軍寶座，但川普一直在此平台上保持沉默，引發外界對該平台長期可行性的質疑。然而，週四川普終於發出首篇貼文：「我回來了！」

川普重返社交媒體 (圖片：川普)

近期全球首富馬斯克與推特達成收購協議，言論自由的捍衛者馬斯克是否會讓川普回歸推特引發各界關注。川普打破沉默表示，即使馬斯克撤銷推特禁令，他也不會回到推特平台，而 Truth social 媒體平台是他唯一的發聲平台。

川普稱：「當我在白宮時，我們為推特做了很多事情。我對推特對待我的方式感到失望。我不會再回到推特。」

川普提到：「我希望馬斯克收購推特，因為馬斯克會改善這家媒體平台，而且他是一個好人，但我會堅持留在 Truth social。」

川普旗下媒體公司「川普媒體與科技集團」(TMGT) 2021 年 10 月宣布與 DWAC 達成合併協議，將在那斯達克交易所借殼上市。不過，避險基金 Kerrisdale Capital 上週發布報告指出，TMGT 與 DWAC 合併案恐無法通過監管機構審查，DWAC 股價很可能持續探底。