通膨+經濟衰退 零售股承壓？小摩：市場恐已過度拋售

今年對通膨和經濟恐放緩的擔憂情緒可能令零售商承壓，但摩根大通認為，對許多股票來說，這些壞消息已經在價格上消化了。

SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 今年迄今跌逾 21%，儘管零售商第四季業績普遍表現強勁，許多家也公布對未來一年樂觀的評論，但投資者仍對許多因素惴惴不安，例如通膨。

疫情漸緩、防疫限制放寬之際，消費者雖然更願意出門花費，例如外出用餐和度假，但通膨正削減其購買力。

然而摩根大通分析師 Matthew Boss 認為，市場對零售股太過消極，儘管頭條新聞令人擔憂，但有理由樂觀地認為消費者支出不會大幅放緩：失業率不僅處於近 20 年來的低位，即使沒有通膨快速，但工資也確實在上漲，家庭負債率處於 40 年來最低水準，而家庭儲蓄率則高於平均水準。

當然，經濟衰退仍是零售產業的隱憂，但 Boss 仍主張，零售股已經過度拋售，「經濟衰退已在價格上過度反映。」

以 2001 年同店銷售和利潤為基線，他預估，如果零售商如同當時經濟低迷的表現那樣，依據追蹤的本益比，相當於該產業 EPS 4.94 美元，比目前價格上反映的 EPS 4.79 美元高出 3%。

整體而言，他估計他所追蹤的零售股中，60% 以上已經在價格上反映與 2001 年相當的經濟衰退程度，這意味即使經濟不景氣，該本益比仍有上升空間。此外，自疫情大流行以來，許多公司已經改善業務結構，這是其本益比擴大的另一個催化劑。

至於具體個股，Boss 根據 2001 年的時代模型觀察，American Eagle Outfitters (AEO-US) 和 Victoria"s Secret & Co (VSCO-US) 可能已遭過度拋售，此外還有 Ross Stores (ROST-US) 和 Bath & Body Works (BBWI-US)。

相反地，他點名 Gap (GPS-US) 和 Dillard’s (DDS-US) 在其經濟衰退推演中，下行風險最大。