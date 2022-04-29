〈財報〉散戶縮手 羅賓漢Q1營收萎縮、虧損高於預期 盤後挫逾11%

散戶愛用的網路券商羅賓漢 (HOOD-US) 周四 (28 日) 盤後公布 2022 年第一季營收萎縮，且虧損高於預期，去年的散戶交易熱潮明顯失去動能，慘澹的業績拖累盤後重挫 11%。

羅賓漢去年因助長迷因股交易狂潮而聲名大噪，疫情期間股市交易熱絡，也幫助推動業績成長，但隨著交易熱潮降溫，盛況已不復見，交易放緩情況甚至比預期還嚴重。

羅賓漢執行長 Vlad Tenev 表示，大戶交易依舊活躍，資金餘額較低的客戶數量則明顯下滑，所有市場資產類別的交易頻率和數量也都減少，尤其是加密貨幣，不確定性使用戶變得更加謹慎。

排除股票報酬後，羅賓漢預期 2022 年的營運費用將增加 2% 至 5%，此外，Tenev 表示，公司目標是在今年底前實現正的調整後 EBITDA，該指標在 Q1 虧損 1.43 億美元。

去年 7 月掛牌上市以來，羅賓漢股價已跌逾七成，該股周四收在每股 10.09 美元，截稿前，盤後股價重挫 11.4% 至每股 8.94 美元。

Q1(截至 3 月 31 日止) 財報關鍵數據

淨營收：2.99 億美元，年減 43%，Refinitiv 預期為 3.558 億美元

交易營收：2.18 億美元，年減 48%

淨損：3.92 億美元，去年同期淨損 14 億美元

稀釋後每股淨損：45 美分，去年同期每股淨損 6.26 美元，Refinitiv 預期為 36 美分

Q1 交易營收年減 48% 至 2.18 億美元，其中，股票交易收入下滑至 3600 萬美元，年減 73%，加密貨幣交易收入降至 5400 萬美元，年減 39%，營收貢獻最大的選擇權交易收入為 1.27 億美元，但也較去年同期下滑 36%。

羅賓漢表示，Q1 月活躍用戶數較去年同期減少 10% 至 1590 萬，每位用戶平均收入 (ARPU) 為 53 美元，低於去年同期的 137 美元和上季的 64 美元。

羅賓漢的主要營收貢獻來自訂單流佣金 (PFOF)，也就是將客戶的交易訂單發送給高頻交易造市商，進而從每筆交易賺取價差。

為了推動營收和用戶成長，該公司持續推出新產品與功能，例如在 3 月下旬宣布延長交易時間，並在本月初推出加密貨幣錢包。

除了產品與功能研發，羅賓漢也在關注成本問題，因人力成長快速，導致部份職位與角色重疊，該公司本周才宣布裁掉 9% 的全職員工。