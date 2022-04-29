〈台積社會責任〉慈善基金會公益綠能計畫 今年將創造1500萬元綠色效益

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 持續推動公益綠能計畫，今年預計更擴大規模，將投入新台幣 7000 萬元協助 6 間社福機構架設太陽能板、240 間偏鄉學校裝設 LED 節能燈具，預估年發電量可達 250 萬度、減碳 960 公噸，總計創造新台幣 1500 萬元綠色效益。

台積電慈善基金會以創新服務模式擴大公益共好範疇，除推動「偏鄉技職教育培力計畫」打造學校、企業、社福機構三方共好循環，進一步啟動公益綠能計畫，攜手政府單位、大專院校，協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板。

截至今年 3 月，已協助 2 間社福機構使用太陽能發電、年發電量達 16.3 萬度，並為 62 間偏鄉學校裝設 LED 節能燈具、減碳 238 公噸，總計創造新台幣 243 萬元綠色效益。

台積電慈善基金長期深入與關懷社會各個暗角，發現許多社福機構除需籌措穩定的經費支持外，也苦惱老舊電器導致的高額電費問題。

為減緩其財務壓力，台積電慈善基金會 2020 年起推動公益綠能計畫，與臺南市政府、國立成功大學合作，由政府單位媒合社福機構，引介台積電廠務組織及協力廠商評估其用電需求及環境優化可行性，並結合國立成功大學電資學院學生開發的公益綠能管理系統。

