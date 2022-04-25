台積電2奈米首發客戶 傳仍是蘋果與英特爾

據外媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 繼 3 奈米製程後，最新推出的 2 奈米製程，首發客戶仍將是蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) 。

蘋果在過去十年間，一直是台積電最大客戶之一，因此持續成為台積電 2 奈米首批客戶並非預料之外；而英特爾方面，據外媒報導，分析師預估，英特爾代號 Lunar Lake 的處理器，將採用台積電 2 奈米製程，且就英特爾需求量來看，可望直接躍升台積電大客戶行列。

英特爾先前所釋出的產品藍圖中，也透露代號包括 Meteor Lake、Arrow Lake 及 Lunar Lake 的處理器中，Lunar Lake 將委外代工，並採用比 3 奈米更先進的製程技術。

外媒也指出，台積電晶圓二十廠的 2 奈米擴建計畫更明確，可望今年底開始搬入機台，並於 2024 年底與蘋果及英特爾進行風險性試產。

除蘋果與英特爾外，外媒認為，包括超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US)、聯發科 (2454-TW)，也將採用台積電 3 奈米或 2 奈米製程。

台積電目前 2 奈米研發按進度進行中，預計最快 2025 年下半年或年底量產，土地徵收作業也順利，6 月可望取得所有用地，展開整地作業。

