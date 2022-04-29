美股重點新聞摘要2022年04月29日

今日操盤前瞻

歐元區第一季 GDP

美國 3 月核心 PCE 物價指數

日銀唱鴿 日圓單日貶約 2% 美元指數飆近 20 年高

受新冠疫情、俄烏戰爭和央行政策分歧等因素齊力推動，美元指數周四 (28 日) 延續漲勢，飆至近 20 年高位，日本央行 (BOJ) 堅守超鴿派立場，則使日圓跌至 2002 年來最低，單日貶約 2%。閱讀全文...

美國第一季 GDP 意外萎縮 1.4% 通膨、貿易逆差均打擊經濟表現

美國商務部周四 (28 日) 公布第 1 季 GDP，意外下降 1.4%，甚至低於原本低迷的 1% 預期，更遠低於前一季的 6.9%，這是自 2020 年以來的首次收縮。閱讀全文...

英特爾 Q2 財測遜色 預期全年 PC 需求降溫 盤後跌近 4%

英特爾 (INTC-US) 周四 (28 日) 美股盤後公布 2022 年第一季財報大致符合預期，但因客戶砍單和終端設備需求減少，並表達對中國防疫封控干擾供應鏈與全球 PC 需求降溫的擔憂，悲觀展望拖累盤後股價挫近 4%。閱讀全文...

蘋果警告封城恐令營收減損 80 億美元 掩蓋 Q2 亮麗業績 盤後翻黑

蘋果周四 (28 日) 盤後公布 2022 會計年度第 2 季財報，在 iPhone 和數位服務強勁需求的帶動下，營收創歷年同期新高，並宣布庫藏股和加發股利計畫。閱讀全文...

跨境旅遊超越疫前水準 萬事達卡第 1 季獲利大增 49%

萬事達卡公司 (Mastercard Inc)(MA-US) 周四 (28 日) 發布財報，由於跨境旅遊自新冠疫情開始以來首次超過 2019 年水準，第 1 季獲利大增了 49%。其股價在盤前交易中上漲 3.7%。閱讀全文...