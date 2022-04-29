〈貴金屬盤後〉強勢美元打壓之際 金價勉力從兩個月低點小幅回升

美元強勢升值打壓各種大宗商品之際，黃金期貨周四 (28 日) 仍奮力小幅上漲，從周三觸及的兩個月低谷回升。

6 月交割的黃金期貨價格收盤小漲 2.60 美分或 0.1%，收每盎司 1891.30 美元。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「美元因為聯準會 (Fed) 的升息預期而一路勁揚，使黃金持續受到打壓。」

美元升值，代表海外買家買進美元計價的黃金等大宗商品變得更昂貴。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在周四登上五年高點，日圓疲軟是原因之一，因日本銀行 (BOJ，央行) 周四矢言繼續無上限購債以控制殖利率曲線，寬鬆的貨幣政策與美國大相逕庭。歐元欲振乏力也助長美元氣勢，歐元周四貶破 1.05 美元關卡，是五年來首見。

Moya 說：「Fed 在接下來幾場政策會議的立場都將很激進，只差在是三場還是四場會議。」

中國清零的防疫方針，加上俄國以能源為武器、切斷波蘭和保加利亞的天然氣供應，使黃金吸引一些避險買盤。

黃金也在美國公布第 1 季國內生產毛額 (GDP) 之後獲得一些支撐。美國第 1 季 GDP 季增年率下滑 1.4%，主要反映貿易逆差激增、政府支出減少、企業庫存下降，但從消費者支出和企業投資保持強勁來看，美國經濟仍在穩定擴張。

世界黃金協會 (WGC) 周四公布，第 1 季黃金需求比去年同期成長 34%，流入黃金 ETF 的資金強勁。儘管金價第 1 季累計上漲 8%，但全球不計櫃買 (OTC) 活動的黃金需求仍增至 1234 噸，是 2018 年第 4 季以來最強，也高於五年均值 1039 噸。

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