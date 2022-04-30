〈貴金屬盤後〉美元回落 金價連兩日收高但本月跌逾2% 創七個月最大跌幅

美元回落之際，黃金期貨周五 (22 日) 收漲逾 1%，但周線收低，聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策的押注，使黃金在本月挫跌逾 2%，創下七個月來最大月跌幅。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 20.40 美元或 1.1%，收在每盎司 1911.70 每元，周線下跌 1.2%，月線下跌 2.1%，是七個月以來最大月跌幅，也是 2013 年同期以來最大跌幅，黃金期貨當時下跌 7.8%。

7 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 0.4%，收在每盎司 23.09 美元。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，歐洲設法擺脫對俄羅斯能源依賴之際，後者正在收緊對歐洲國家的天然氣和石油供應，這導致市場出現避險需求並推升金價。

Wyckoff 續稱，隨著西方國家向烏克蘭提供更多軍援，俄烏衝突似乎越演越烈，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 持續發表反西方言論，所有情況都顯示最終結果將會是不利的。

除避險需求外，近來攀高的美元指數在周五回落，也為金價帶來支撐。截稿前，美元兌一籃子主要貨幣下跌 0.43% 至 103.18，本月仍漲 4.7%。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說，本周美元強漲使金價承壓，這可能歸因於股市的大規模拋售。不過，他認為金價長期前景依然樂觀。

經濟數據方面，在疫情升溫與政府紓困資金減少的情況下，美國第一季 GDP 意外萎縮，提高了黃金避險的吸引力，薪資通膨上升也對黃金有利。

隨著美股結束本周與本月最後一個交易日，避險情緒更加濃烈，道瓊指數周五收盤重挫逾 900 點，標普 500 指數收跌 3.63%，本月跌 6.8%，與那指一同創下 2020 年 3 月以來單月最糟表現。

聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，即個人消費支出物價指數(PCE)，較上月增長 0.9%，較去年同期增長 6.6%，仍處多年高位，不過，有跡象顯示物價壓力可望開始緩解。

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