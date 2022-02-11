Google廣告技術遭歐洲出版商投訴 恐強化歐盟反壟斷調查

路透周五（11 日）報導，Google 的數位廣告業務遭歐洲出版商理事會（European Publishers Council,EPC）反壟斷投訴，此舉可能強化歐盟競爭事務委員 Margrethe Vestager 對 Google 的反壟斷調查。

歐洲出版商理事會向歐盟執委會投訴，稱 Google 在廣告技術方面對新聞出版商施壓，該理事會成員都是歐洲大型新聞媒體或出版商，包括施普林格出版集團（Axel Springer）、英國新聞集團（News UK）、康泰納仕集團（Conde Nast）、邦尼爾新聞集團（(Bonnier News）以及西班牙的伊比利亞出版集團（Prensa Iberica）。

EPC 主席 Christian Van Thillo 在一份聲明中表示，歐盟執委會是時候祭出能讓 Google 完全改變的手段，而非僅僅是挑戰其行為的措施。

近年來歐盟競爭事務委員 Margrethe Vestager 在 3 起案件中，以違反競爭行為為由，對 Google 處以超過 80 億歐元（約 92 億美元）的罰款。Vestager 去年開始對 Google 的線上廣告業務進行調查。

對此，Google 表示，出版商並未受到施壓，並且能從旗廣告技術服務中受益。Google 發言人表示，當出版商選擇使用自家廣告服務時，他們能獲得大部分收入，公司每年也會像廣告網路中的合作夥伴直接支付數十億美元。

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 在 2020 年線上廣告業務營收達到 1,470 億美元，笑傲全球同業，其中搜尋服務、YouTube、Gmail 在內的廣告占其整體銷售與獲利的大部分。

Google 約有 16% 的收入來自公司廣告或網路業務，其他媒體公司使用 Google 技術在自己的網站與應用程式上銷售廣告。

如此龐大的業務在引起歐洲監管機構關注，去年 6 月歐盟執委會對 Google 啟動反壟斷調查，調查 Google 是否偏袒自己的廣告技術服務，從而損害競爭對手、廣告商與現商出版商的利益。