〈俄烏衝突〉擴大對俄國抵制！ YouTube、Google Play宣布暫停支付服務

隨西方國家紛紛祭出制裁讓俄國銀行面臨臨挑戰後，Alphabet 周四（10 日）宣布旗下的 YouTube 和 Google Play 商店暫停在俄國的付費、訂閱等所有支付服務。

在俄國入侵烏克蘭後，推特 (TWTR-US)、Snap(SNAP-US) 停止了在俄國的線上廣告業務，Google 與 YouTube 近期也開始跟進停止線上廣告業務銷售。

YouTube 周四聲明表示：「後續的措施是，將針對俄國觀眾暫停所有付費功能，包括 YouTube Premium、頻道會員、超級留言（Super Chat）和周邊商品。」

該份聲明也說，在俄國的 YouTube 頻道還是可以透過廣告和付費功能（包括超級留言與周邊商品銷售）從俄國以外的觀眾獲得收入。

此外，雖然 Alphabet 暫停 Google Play 商店付費系統，在俄國地區用戶無法透過使用 Google Play 商店購買 App、遊戲，或是付款訂閱任何 App 內數位商品，不過 Google Play 商店內仍會提供免費的 App，而且也能進入先前已下載或是已購買的 App 與遊戲。

Google 公告表示，由於情勢發展得十分快速，因此將會在公告上持續進行更新，同時也針對一些用戶可能會遇到的問題進行回覆。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價下跌 1.56%，每股暫報 2,626.80 美元。