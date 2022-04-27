三大利空包夾 特斯拉市值一日崩落1260億美元

在投資人擔憂執行長馬斯克可能為併購推特而拋售持股等三大利空夾擊下，特斯拉股價周二 (26 日) 大跌 12%，市值一日失血 1260 億美元。路透推算，馬斯克個人的特斯拉持股價值單日也折損 210 億美元，相當於他對推特併購案承諾自掏腰包的金額。

特斯拉 (TSLA-US) 周二收低 12.2% 至每股 876.42 美元。從馬斯克揭露推特持股算起，特斯拉股價累計崩跌 23%，和科技股拋售潮同步。

特斯拉股價一個月來走勢

雖然特斯拉本身並未參與對推特的 440 億美元併購案，股票卻遭投機者鎖定，背後原因在於，馬斯克並未說明自己出資的 210 億美元從何而來，使投資人擔憂他可能拋售個人持股。

Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 說，對馬斯克脫手股票的擔憂，以及他可能在併購推特之後分心經營，都持續打壓特斯拉股票。

特斯拉下跌呼應了大多數科技股遭遇的賣壓，那斯達克綜合指數周二重挫 4%，蘋果、亞馬遜在內五大科技天王全面收黑，費城半導體成分股慘跌一片。

National 證券公司首席市場策略師 Arthur Hogan 說：「特斯拉今天遭到三重打擊，除了出售個人持股以及高成長股普遍賣壓之外，投資人也擔心馬斯克可能分散注意力、或是板凳深度不足以面對新挑戰。」

特斯拉周二崩跌 12%、市值失血逾千億美元，馬斯克個人持股也折損 210 億美元。(圖: AFP)

推特周二也收黑 3.9%，以每股 49.68 美元作收，低於馬斯克周一同意的每股 54.20 美元現金收購價。

推特股價和收購價之間日益擴大的價反映投資人的顧慮：特斯拉股價直落，可能讓這位全球首富重新考慮併購推特一事。

OANDA 資深市場分析師 Ed Moya 說：「如果特斯拉股價再繼續自由落體般下墜，可能會影響馬斯克的融資。」

根據雙方交易條款，440 億美元的出價當中，有 125 億美元來自與特斯拉持股相關的融資貸款。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，若馬斯克無法完成收購推特，將須支付 10 億美元「分手費」給推特，另一方面，推特仍可接受第三方競購或拒絕馬斯克收購，但如此一來，推特也須支付終止交易的「分手費」給馬斯克。