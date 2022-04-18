蘇州、昆山疫情蔓延 多家半導體廠停工

4 月 15 日，群光電子 (2385-TW) 蘇州廠區 3 名員工確診，群光表示，配合當地政府疫情防控政策，蘇州部分廠房自 4 月 15 日起停工，預計停工時間為 1-2 周，廠區內進行全員檢測，以確保員工安全與健康。

營運影響方面，群光說，蘇州部分停工廠房占總產能的比率為 14％，停工的產能將轉由東莞清溪、東莞寮步、同津、重慶、南昌等廠房及泰國新廠支應，群光評估對財務、業務的影響不大。

位於蘇州的指標性半導體企業，還包括和艦、三星、瑞薩、超微（AMD）(AMD-US) 、日月新、矽品及嘉盛。

蘇州市政府宣布，4 月 16 日零時起，進一步升級在吳江、吳中、相城、姑蘇、蘇州工業園區及虎丘（蘇州高新區）等地區的防控措施，對所有居民小區、城中村、集宿區、產業園區實施封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

緊鄰上海的全球第一大工業城蘇州，因為疫情多點散發，以致聞名天下的蘇州工業園區不得不停工，進行全員核酸檢測，包括聯電蘇州和艦廠、封測巨頭京隆科技等半導體企業。

如果蘇州工業園區疫情進一步惡化，很可能成為中國電子供應鏈倒下的第一張「多米諾骨牌」，全球半導體產業也將受到嚴重打擊。

4 月 14 日傳出昆山多家半導體業者公告，昆山廠封控將延至 4 月 19 日，等於第三度延長停工。

微信公眾號「昆山發布」在 4 月 12 日晚間發布的消息顯示，昆山市政府將全域劃分為封控區、管控區、靜態管理區及其他區域，將近期陽性感染者較多的昆山開發區、花橋經濟開發區全域範圍，以及昆山高新區和陸家鎮部分區域，劃為靜態管理區，繼續實施七天靜默管理，時間為 4 月 12 日 24 時至 4 月 19 日 24 時，所有村、小區實行封閉式管理，所有市民非必要不出門。

4 月 12 日，蘋果 iPhone 組裝大廠和碩 (4938-TW) 宣布，為配合當地政府防疫要求，上海廠、昆山廠已停工，復工時間需等待當地政府通知。

資料顯示，4 月上旬，PCB 板廠台光電子 (2383-TW) 、南電 (8046-TW) 、欣興電子 (3037-TW) ，面板廠友達 (2409-TW) ，板卡廠微星 (2377-TW) 等諸多台企在昆山的廠區都暫時停工。

業者表示，順豐等物流業者暫時不收發疫情嚴重的上海、寧波、江蘇等地包裹，導致材料進不去、成品出不來，只能等官方宣布復工，復工前只能依賴庫存。