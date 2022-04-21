〈財報〉供應鏈問題擾亂半導體設備生產 科林研發Q1遜色 盤後挫低

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research) 周三 (20 日) 盤後公布的上季獲利、營收均遜於市場預期，凸顯供應鏈挑戰導致該公司為了取得零件付出額外成本的代價，盤後股價應聲挫跌。

F2022 Q3(3 月 27 日止) 財報:

營收：年增 5.4% 至 40.6 億美元 vs 42.5 億美元 (FactSet 分析師預期)

淨利：年減 4.7% 至 10.2 億美元

調整後 EPS：7.40 美元 vs 7.52 美元 (FactSet 分析師預期)

毛利率 (Non-GAAP)：44.7%

總營業費用：年增 6.7% 至 6.245 億美元

F2022 Q4(6 月為止) 財測

EPS：6.5-8.0 美元 vs 8.23 美元 (FactSet 分析師預期)

營收：39-45 億美元 vs 44.5 億美元 (FactSet 分析師預期)

供應鏈瓶頸困擾半導體產業已經好幾季，科林研發也不例外，而且本季 (第 4 季) 受到的影響可能更甚第 3 季。

執行長 Tim Archer 說，雖然市場對其設備和服務的需求極為強勁，公司卻沒有交出更好的表現，「零組件持續短缺，加上新的挑戰浮現，包括疫情引發新的封鎖，都讓供應鏈原本就吃緊的處境惡化。」

科林研發 (LCRX-US) 盤後股價挫跌 1.05%。該股稍早收盤上漲 0.47%，報每股 481.45 美元。

觀察家預料，應用材料 (AMAT-US) 可能也會受到供應鏈影響，因其供應商名單許多和科林研發重疊，例如昆騰 (UCTT-US)。昆騰在 4 月 11 日下修財測，原因包括中國防疫封鎖政策影響上海廠生產進度。

Archer 補充說，接下來將把重點擺在滿足顧客的關鍵需求，將投入財務資源和人力，盡快修補缺口。

他預測：「由於設備需求持續強勁，供應鏈正積極改善，預料我們將再度交出穩健的全年營收和 EPS 成長。」

荷蘭設備大廠艾司摩爾 (ASML) 周三稍早公布好壞參半的上季財報，本季財測則遜於市場預期，儘管如此，執行長 Peter Wennink 仍保持信心，表示公司正「產能全開」，預期需求超越供給的情況將一直延續到明年，消息帶動 ASML 美國 ADR 上漲 3%。

過去一年來，科林研發股價共下跌逾 21%，遠遜於費城半導體指數同期的上漲 0.7%，以及那斯達克綜合指數的下跌 2.4%。