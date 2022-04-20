〈財報〉半導體設備龍頭ASML第1季銷售超預期 但本季財測偏低

半導體設備製造商 ASML (ASML-US) 周三 (20 日) 公布的第 1 季銷售超過了華爾街目標，獲利與預期相符。但是，它預測本季的銷售額低於預期。

總部位於荷蘭的 ASML 在 3 月當季的銷售額為 39.7 億美元，每股獲利相當於 1.94 美元。FactSet 的數據顯示，分析師預計 ASML 每股獲利為 1.94 美元，銷售額 38.6 億美元。去年同期，ASML 每股獲利 3.86 美元，銷售額 52.5 億美元。ASML 以歐元為財報計價基礎。

根據其財測中值，ASML 預測本季銷售額為 56.5 億美元。FactSet 調查的分析師預計第 2 季銷售額為 64.5 億美元。

這家荷蘭公司生產先進的晶圓光刻設備，用於將微型電路蝕刻到半導體上。

在周三美股的盤前交易中，ASML 股價上漲 5.3% 至 649.95 美元。

CEO 溫寧克 (Peter Wennink) 在財報聲明中說，「市場對我們系統的需求持續高於目前的生產能力。」「我們正與供應鏈合作夥伴一起積極努力大幅擴大產能。」

他說，該公司還在考慮調高其長期銷售財測，「根據需求和增加產能的計畫，我們預計將重新審視 2025 年的情景和以後的成長機會。」「我們將在下半年發布更新後的財測。」