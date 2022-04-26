Soelect攜手樂天化學 擴張電動車用電池先進組件生產

據《路透》報導，美國電池新創企業 Soelect 和南韓樂天化學 (Lotte Chemical) 周二 (26 日) 宣布，為了在美國生產電動車用電池所使用的新一代先進組件，將共同出資逾 2 億美元，成立合資公司。

Soelect 和樂天化學已簽下備忘錄，計劃攜手擴張 Soelect 的 LiX 鋰金屬陽極的生產規模，力拚在 2025 年之前，要讓目前 Soelect 所進行的測試生產，能正式跨入量產階段。

和目前電池技術相比，使用鋰金屬陽極的電池，可儲存更多能量，除了能延長電動車行駛里程，另外在充電速度方面，比起目前使用石墨或富矽陽極 (silicon-rich anodes) 的鋰電池要快上許多。

Soelect 創立於 2018 年，截至目前為止已募得超過 1,300 萬美元資金。投資該公司的企業當中，也包括通用汽車創投公司 (General Motors Ventures) 和 KTB Network，以及樂天集團成員之一、樂天化學關係企業的樂天創投 (Lotte Ventures) 等。

Soelect 創辦人暨公司執行長 Jin Cho 曾表示，該公司擁有 20 多個客戶，多數來自汽車產業。

樂天集團正在構築電池材料業務，專攻電極箔、隔離膜，以及電解液用途的有機溶劑等關鍵材料。

另外，有和幾家電池新創企業合作的通用汽車則表示，該公司正考慮在新世代的 Ultium 電池芯上頭使用鋰金屬陽極。