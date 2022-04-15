斥資近60億美元 寧德時代在印尼布局鎳礦開採及電池生產

中國最大電池生產商寧德時代周四 (14 日) 宣布，將與印尼當地國有企業合作，建立一個投資 59.7 億美元、從採礦到電池的一體化合作計畫。

根據寧德時代發布的新聞稿，這個價值 59.68 億美元的綜合計畫，合作方包括印尼國有礦業公司 PT AnekaTambang (ANTAM) 和印尼國有電池生產投資公司 PT Industri Baterai Indonesia (IBI)，地點位於印尼北馬魯古省。

具體來看，相關計畫分別圍繞鎳礦開採和電池生產兩大塊。其中，與 ANTAM 合作的三個專案為鎳礦開發、火法冶煉類、濕法冶煉類，與 IBI 合作的三個專案為電池回收、電池材料和電池製造。

東南亞國家印尼立志成為電動汽車供應鏈中的重要一員，他們擁有豐富的鎳儲量，其紅土鎳礦儲量占全球 10% 以上，2021 年鎳產量占全球總產量的 37%。而中國鎳資源相對短缺，這是製造電池的重要材料。

寧德時代在印尼已經有一些業務，而包括青山控股集團在內的中國公司，在當地鎳行業扮演著重要角色。

鎳價近期一直處在震盪上漲態勢，滬鎳近月主力合約當前報價 23 萬元 / 噸，相較年初漲逾 51%

寧德時代稱，本案的實施有利於進一步完善公司在鋰電新能源產業的戰略佈局，保障上游關鍵資源和原材料供應，降低生產成本，並推進電池回收產業布局。

合資企業仍需獲得雙方公司股東和監管機構的批准。