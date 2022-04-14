遠景動力在美國蓋全新鋰電池工廠 將供應賓士等車商

電動車用電池大廠遠景動力集團 (Envision AESC) 宣布將於美國肯塔基州蓋全新的鋰電池工廠，投資金額 20 億美元 (約新台幣 580 億元)，是該集團在美國的第二座工廠，最快 2025 年營運，預料將提供性能更佳的電池給賓士等汽車大廠。

遠景動力執行長松本昌一周三 (13 日) 在美國肯塔基州表示，這次是該公司繼田納西州工廠之後，於美國國內所設立的第二個鋰電池生產據點。該公司日前已在肯塔基州取得工廠用地，將於 2022 年內動工，目標 2025 年展開營運。

遠景動力表示，肯塔基州新工廠取得當地政府的補助金，預估可帶來約 2000 個工作機會。新工廠開始營運後，估計年產量可達 30 吉瓦時 (GWh)，相當於 30 萬輛電動車的電池用量。

遠景動力在日本、美國、英國、中國都設有電動車用電池工廠，日本茨城縣的新工廠正在興建當中，還計劃於英國和法國等地蓋新工廠。遠景動力目標在 2026 年時，全球工廠的生產能力要達到 300 吉瓦時，是現狀的 20 倍之多。

肯塔基州的全新工廠預計將生產能量密度高出 3 成的新一代鋰電池，可望讓電動車的行駛里程進一步提升。該公司已知的客戶名單當中，包括德國賓士，目前規劃把相關業務擴展到其他汽車製造商。