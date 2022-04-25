台灣產鳳梨行情在日本走跌 理由和熱潮退燒及供給過剩有關

據《日本經濟新聞》周一 (25 日) 報導，由於日本國內的台灣鳳梨熱潮退燒，加上今年進口量維持在高水準，在供過於求的情況下，導致日本的台灣產鳳梨行情下跌。

日本市面流通的鳳梨幾乎都是進口品，2021 年自菲律賓進口的鳳梨數量最多、約 18 萬公噸、占比高達 9 成；同年自台灣進口的鳳梨數量約 1.7 萬公噸、占比排名第二，和 2020 年的進口數量 2 千公噸相比，明顯增長。

2022 年 1、2 兩月，日本從台灣進口的鳳梨數量達 837 公噸，和過去 5 年的同期最高紀錄、近 70 公噸相比，增加速度驚人。

中國海關總署於 2021 年 2 月 26 日以發現介殼蟲為由，無預警宣布自 2021 年 3 月 1 日起禁止台灣鳳梨進口，台灣鳳梨 2021 年出口中國比重也由 2020 年的 9 成降至 12.9%，大量台灣鳳梨也在 2021 年銷往日本。

雖然自台灣進口的鳳梨價格比菲律賓產要來的貴，但由於糖度更高、鳳梨心也易於食用，而得到日本消費者的青睞。有愈來愈多的日本貿易商也展開台灣鳳梨的進口業務。

但是目前的市場需求量不如預期。東京市場 4 月上旬的台灣產鳳梨進貨量達 49 公噸、約是去年同期的 2 倍，在中旬時也高出 3 成。有批發商表示，今年的銷售狀況不佳。

供給過剩的理由方面，可能與業者的投機性採買有關。還有部分鳳梨過早採收、造成風味不佳，另外有部分賣場的台灣產鳳梨陳列方式、也和菲律賓產鳳梨不同，沒有切成方便食用的塊狀，而使得消費者的購賣意願降低。

據統計，4 月中旬台灣鳳梨在日本當地的批發行情為 1 公斤 231 日圓、較 4 月上旬便宜 33 日圓，比去年同期下滑 1 成以上。預估 4 月下旬邁入進貨高峰之後，供應過剩的情形可能更加嚴重。有日本業者擔心今年台灣產的鳳梨行情可能崩盤，有可能跌到去年的 1/3 水準。

另外 4 月上旬在東京市區的超市，台灣產鳳梨售價大約每顆 540 日圓，是 2021 年的一半水準。超市業者表示，由於台灣產鳳梨的糖度高，必須想辦法在過熟之前盡早銷售完畢。

菲律賓產鳳梨行情，在 4 月中旬約每公斤 191 日圓、年減 2%，原因和產地的天候不佳有關。也有日本貿易商表示，在海運成本增加和日圓走貶影響之下，4 月上旬的進口成本較去年同期增加 1 成。

台灣產鳳梨在初夏之前，仍會在日本市面流通。但由於運輸成本上揚，進口成本也似乎不會降低。而在 5 月之後，進口量也可能逐漸減少。