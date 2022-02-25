〈俄烏衝突〉小麥推動農產品價格飆升 加劇通膨惡化 分析師：漲幅看不到極限

俄羅斯發動對烏克蘭戰爭後，正引爆國際油價以及小麥、黃豆價格的上揚，隨著烏克蘭軍方已暫停各港口的商業航運，這引發了對主要穀物和油籽出口國供應中斷的擔憂。

俄羅斯官員和 5 位糧食行業消息人士周四 (24 日) 表示，俄羅斯早些時候下令禁止亞速海 (Azov Sea) 的商船通行，直至另行通知，但仍保持在黑海的俄羅斯港口開放通航。

全球農產品貿易商嘉吉 (Cargill Inc) 表示，其租用的一艘遠洋船在黑海「被拋射物擊中」，但船隻仍然適航，所有船員都安全。但這一情況，也體現出當前運輸的困境。

小麥觸及近 14 年高點

原本已高漲的糧食價格，受戰爭波及繼續攀高。美國小麥期貨觸及近 14 年高位，玉米在 8 個月高位附近徘徊，黃豆也在周五上漲。

芝加哥 CBOT 5 月小麥期貨上漲 0.9%，至每蒲式耳 9.43 美元，盤中稍早觸及 2008 年 6 月以來最高 9.6075 美元。

澳洲聯邦銀行農業戰略主管 Tobin Gorey 表示，過去幾天小麥的大幅上漲，凸顯出市場認為俄羅斯小麥很有可能在很大程度上被禁售。

烏克蘭是玉米的主要出口國，中國和歐盟是其最大的買家。俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，其糧食主要從黑海港口運輸。

恐加劇通膨惡化

農產品只是其中一部分，俄羅斯和烏克蘭是一系列商品—石油、天然氣、穀物、金屬的主要生產國，這些商品的價格都在上漲。

RSM 會計師事務所首席經濟學家 Joseph Brusuelas 表示，美國中產階級和工人階級，將承受另一場歐洲戰爭帶來的物價負擔。

對於已經處在幾十年通膨高點的全球各國來說，這種情況無疑是雪上加霜。

價格恐飆漲上天

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師預估，戰爭可能會使小麥價格再上漲 30%，玉米價格會上漲 20%。

過去幾個月，全球食品價格已經因為極端氣候、工人短缺及和更高的運輸成本使供應鏈陷入困境。 芝加哥 Price Futures Group Inc. 副總裁 Jack Scoville 表示，烏克蘭危機只會進一步推高價格，物價將飆上天空，看不到極限。