〈台經院景氣預測〉民間投資強勁 估我GDP今年4.1%

台灣經濟研究院今 (25) 日發布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 4.10%，較 1 月預測不變，即便本土疫情大爆發，仍可望保 4，台經院說明，原因在於民間投資仍強勁，而疫苗覆蓋率高和疫情輕症化，可望減緩本次疫情對終端消費的衝擊力道。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，由於台灣對俄烏貿易規模和金融曝險不大，實質影響有限。

儘管近期國內疫情再度升溫，所幸去年已歷經三級警戒情況，民眾消費模式更加多元，而業者的應變能力也已提升，加上疫苗覆蓋率高和疫情輕症化，以及國內民間投資依舊強勁，且第一季進出口與外銷訂單表現續強。因此，本次台經院預測小幅下修民間消費表現，但上修民間投資與輸出入表現。

台經院預測，今年民間消費成長率為 4.43% 下修 0.50 個百分點，而整體固定資本形成成長率為 4.78%，上修 1.53 個百分點，其中，民間投資成長率為 4.25%，上修 1.50 個百分點。

貿易方面，我國第一季進出口與外銷訂單續呈雙位數成長，而隨著各國邊境管制措施漸鬆綁，台經院預估輸出、輸入成長率分別為 4.37%、4.35%，上修 0.40、0.87 個百分點。

對於高漲的物價，台經院說明，目前原油價格仍維持在每桶 100 美元以上，較去年全年均價成長 40%，加上今年以來國內各種民生物資價格上漲，第一季 CPI 年增已高達 2.81%，預測今年 CPI 成長率為 2.40%，較前次預測上修 0.75 個百分點。