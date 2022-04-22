〈美股盤後〉鮑爾鷹式表態 四大指數豬羊變色

聯準會主席鮑爾週四 (21 日) 鷹式表態，暗示下個月可能升息 2 碼，投資人為聯準會更激進緊縮政策收緊做好準備，美元上漲，10 年期美債殖利率跳升，Meta 領跌大型科技股，四大指數上演逆轉行情，道瓊收黑超過 360 點，那指和費半跌逾 2%，特斯拉早盤一度上漲 12% 後收紅 3%。

鮑爾週四於國際貨幣基金 (IMF) 的會議上表示，目前美國通膨率大約聯準會目標 2% 的 3 倍，支持進一步積極收緊政策抑制通膨，認為加快升息是合理的，包括在 5 月 FOMC 會議上升息 2 碼 (50 基點)。據利率期貨盤顯示，市場預估聯邦基金利率將在 5 月、6 月和 7 月會議上各升息 2 碼。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.07 億例，死亡數突破 621 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全部淪陷，能源、通訊服務和科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以 Meta 領跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%；Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 6.16%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.70%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.94%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.83%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.61%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.34%；高盛 (GS-US) 下跌 1.98%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.92%。

費半成分股一片血染。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 6.05%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.01%；AMD (AMD-US) 下跌 4.44%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.27%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.87%；美光 (MU-US) 下跌 3.11%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.22%。

台股 ADR 全部挫跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.36%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.72%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.23% 至每股 1,008.78 美元。特斯拉最新財報靚麗，成功挺過供應鏈之亂和成本不斷上升的衝擊，營收年增 81% 至 188 億美元，每股稅後純益為 3.22 美元，創歷來新高，特斯拉預期今年的交車量可望實現 60% 的增長。

特斯拉最新財報遠優預期 (圖片：AFP)

美國航空 (AAL-US) 上漲 3.80% 至每股 20.22 美元。美國航空週四公布第一季每股虧損 2.32 美元，營收 89 億美元，均優於華爾街預期，由於強勁的旅遊需求有助於其彌補飆升的燃料成本，美國航空預計第二季營收將回升至 2019 年的水平，今年將實現盈利。

美國電信巨頭 AT&T (T-US) 上漲 4.01% 至每股 20.21 美元。AT&T 公布最新財報，經調整後每股獲利報 0.63 美元，高出市場預期 0.04 美元，營收也優於市場預估。

推特 (TWTR-US) 上漲 0.73% 至每股 47.08 美元。特斯拉執行長馬斯克已安排好 465 億美元資金來收購推特，其中透過摩根士丹利高級資金 (Morgan Stanley Senior) 和其他公司獲得約 25.5 美元的債務融資，這讓推特董事會面臨協商壓力。

經濟數據

美國上周（截至 4/16）初領失業金人數報 18.4 萬，預期 17.5 萬，前值 18.6 萬

美國上周（截至 4/9）續領失業金人數報 141.7 萬，預期 145 萬，前值 147.5 萬

美國 4 月費城 Fed 製造業指數報 17.6，預期 20，前值 27.4

華爾街分析

Ned Davis Research 首席全球宏觀策略師 Joseph Kalish 指出：「儘管預計通膨將很快見頂，但如果尚未見頂，持續的供應鏈中斷以及由於退休和對新冠疫情的持續擔憂導致勞動參與率緩慢增加，很容易讓通膨率保持在聯準會目標 2% 的 2 倍以上。」

Kalish 認為：「因此，Fed 可能需要在一年後將利率調升超過目前市場定價的 3.25% 至 3.50% 的區間。」

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示：「聯準會需要花 3 倍力氣：技巧、時間和運氣，才能實現軟著陸。」

Northwestern Mutual Wealth Management 投資策略師 Brent Schutte 稱，美國消費正處於多年來的最佳狀態，而大多數經濟衰退都始於消費者狀況不佳，因此很難想像任何衰退，如果有的話，都是溫和的。

FactSet 數據顯示，超過 17% 的標普成分股公司已公布最新財報，其中近 81% 的企業獲利超出分析師預期。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 指出，儘管通膨和央行對價格飆升的反應是目前主要市場推動因素，但本週財報季也很重要，尤其是在 Netflix 拋售潮之後。



Gaffney 指出，另一方面特斯拉利潤正在回升。美國航空公布因強勁的旅遊需求，票價激增，有助於彌補飆升的燃料成本，預計今年將恢復獲利，到目前為止，消費者似乎價格無動於衷，但鑑於每個人都在抱怨通膨，需要看看這種情況能持續多久。

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 稱，市場正試圖消化迅速接近 3.00% 的 10 年期美債殖利率，這對股票估值有重大影響，因為信用利差 (credit spread) 也擴大了。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主