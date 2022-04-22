美股重點新聞摘要2022年04月22日

今日操盤前瞻

日本 3 月 CPI

ECB 總裁拉加德發表談話

美股財報：SNAP、Verizon、美國運通

鮑爾放鷹 支持加速升息 下次會議將討論升息 2 碼

聯準會（Fed）主席鮑爾周四（21 日）出席國際貨幣基金（IMF）舉辦的會議上表示，支持進一步積極收緊政策平抑通膨，認為提前升息的觀點是合理的，包括在 5 月的貨幣政策會議上討論升息 2 碼（50 基點）。閱讀全文...

旅遊需求飆升 美國航空預期第 2 季即可獲利

美國航空 (AAL-US) 周四 (21 日) 預測第 2 季將實現獲利，因為強勁的旅遊需求有助於其彌補飆升的燃料成本。閱讀全文...

三星不再獨拿 傳 LGD 將分食 iPhone 14 OLED 面板訂單

據南韓媒體 BusinessKorea 今 (21) 日報導，蘋果 OLED 供應商三星顯示不再獨大， LGD 將加入供應鏈與三星顯示分食今年 iPhone 14 新品 OLED 面板大單。閱讀全文...

馬斯克已獲 465 億美元資金作後盾 隨時向推特提出收購要約

根據最新的證券文件顯示，馬斯克 (Elon Musk) 正在尋求是否正式開始對推特 (TWTR-US) 提出收購要約。閱讀全文...

美上周初領失業金人數小幅下滑至 18.4 萬 就業市場仍顯吃緊

美國勞工部周四（21 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數 18.4 萬人，仍接近 1960 年以來最低水準，凸顯就業市場勞力供不應求。閱讀全文...