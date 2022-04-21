現代、起亞第1季在歐洲車市勇奪市占第三！ 同期首見

南韓《中央日報》周四 (21 日) 報導，今年第 1 季現代 (Hyundai)、起亞 (Kia) 在歐洲新車市場以 9.8% 的市占率拿下第三名，寫下同期最佳成績，兩家公司的電動車合計銷量也出現近 6 成的明顯增長。

在車用晶片短缺影響之下，2022 年第 1 季的歐洲新車銷量年減 10.6% 至 275 萬 3256 輛，不過現代、起亞的新車銷量逆勢上升。德國福斯則以 23.8% 的市占率拿下第一，跨國車廠 Stellantis(STLA-US) 以 19% 的市占率拿下第二。

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 統計，現代、起亞在歐洲新車市場第 1 季銷售台數年增 21.3% 至 26 萬 9350 輛。其中現代年增 14.7% 至 12 萬 4128 輛，起亞年增 27.6% 至 14 萬 5222 輛。

以車款銷售表現來看，現代 Tucson 賣出 3 萬 1051 輛、Kona 賣出 2 萬 1738 輛、i20 賣出 1 萬 1380 輛，起亞 Ceed 賣出 3 萬 8995 輛、Sportage 賣出 3 萬 1253 輛、Niro 賣出 2 萬 2887 輛。

另外現代、起亞今年第 1 季在歐洲市場共賣出 4 萬 2599 輛電動車，較去年同期大增 59.4%。

現代 Ioniq5 和起亞 EV6 兩款電動車上市後，都帶動現代汽車集團在歐洲市場的電動車銷售動能增強。