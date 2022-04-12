電動車商Lucid發表最新性能版高級房車 挑戰特斯拉

電動車製造商 Lucid (LCID-US) 周二 (12 日) 推出其廣受歡迎且功能強大的 Air 豪華轎車的最新版本。

這款 Air Grand Touring Performance 將配備 1050 馬力，起價為 17.9 萬美元。自去年秋天推出以來，該公司的 Air 轎車在許多方面給評論家留下深刻的印象，部分原因是 1111 馬力 Dream Edition 的驚人性能。

但這款車型並不容易買到。 Lucid 將 Dream Edition 的產量限制在 520 輛，在去年 10 月開始自其亞利桑納廠出貨第一批 Airs 之前，市場已傳言好幾個月。

Lucid 周二表示，這款規格與 Dream Edition 幾乎相同的 Grand Touring Performance 版沒有產量限制。

雖然 Air 在高端豪華電動車市場上給人留下深刻印象，但 Lucid 仍處於生產的早期階段。該公司 2 月下旬表示，自去年 9 月開始生產以來，它已經生產大約 400 輛，並且有大約 2.5 萬輛 Air 訂單。

它現在預計 2022 年將交車 1.2 萬至 1.4 萬輛，低於之前預測的 2 萬輛，因為全球供應鏈中斷阻礙了 Air 產量。

Lucid CEO 羅林森 (Peter Rawlinson) 表示，在意識到對具有 4 位數馬力額定值的頂級 Air 仍有相當大的需求後，該公司開始開發更高性能的版本。

他說，由於採取「垂直整合」，Lucid 能夠快速開發新車型。Lucid 自行開發和製造引擎和電池組，而不是像大多數大型汽車製造商那樣依賴第三方供應商提供組件。

Grand Touring Performance 的性能調整是全球幾乎所有汽車製造商面臨的供應鏈挑戰的結果。但新 Air 的規格仍然令人印象深刻：

●僅需 2.6 秒即可從靜止達到每小時 60 英里；而 Dream Edition 的高性能版本聲稱為 2.5 秒。

●EPA 估計的續航里程為 446 英里；高性能 Dream Edition 為 471 英里。

●Lucid 的高級駕駛輔助系統 DreamDrive Pro 標配了全自動駕駛所需的大部分硬體，包括雷射雷達感應器。

●Lucid 的超快速 900 伏充電系統，允許用戶在 350 千瓦直流快速充電器上，在 21 分鐘內增加最多 300 英里的續航里程。

新款 Air 在大多數數據方面都擊敗性能最高的特斯拉 (TSLA-US)，但在加速性卻不及。特斯拉的 Model S Plaid 於去年推出，擁有 1020 馬力，EPA 估計的續航里程為 396 英里，起價略高於 13 萬美元；聲稱從零到每小時 60 英里的時間為 1.99 秒。

全新 Grand Touring Performance 車型將於 6 月開始在美國交車。