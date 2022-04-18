特斯拉新政策 新電動車將不再附贈旅充

消費者在購買特斯拉 (TSLA-US) 電動車的時候，通常每輛車都會隨附一組旅行用充電座，可透過連接一般的家用插座來充電。但是，如今特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表明，特斯拉未來將不再為新車提供旅充，跟進蘋果 (AAPL-US) 以環保為由不提供充電器的趨勢，消費者需另外購買。

馬斯克週日 (17 日) 在推特上表示，從使用者統計數據來看，特斯拉車主使用旅充的機率非常低，看起來很浪費，因此將不再為每輛新車提供旅充。不過，特斯拉將調低旅充的單獨售價至 200 美元，同時附上更多不同型式的插頭轉接器。

從特斯拉官網上來看，目前第 2 代旅充的售價為 275 美元，其中含有旅充座以及標準 110 伏特家用插座轉接器，不過其他型式的插座轉接器需自行另購。

消費者對特斯拉新的舉措反應不一。有些車主認為，在長途旅行時隨身攜帶旅充十分方便，可在露營地或是沒有充電站的地區派上用場，讓駕駛人透過一般家用插座就可以充電。

不過，旅充的充電速度比起壁掛式充電座確實要慢得多，旅充充電 1 小時後，可提供約 3 到 6 公里的續航里程。

蘋果在 2020 年首先宣布停止為新款 iPhone 附贈充電器，三星和谷歌 (GOOGL-US) 也隨後紛紛開始效仿。不過，現在就要判斷特斯拉停止供應旅充的舉動，是否會對其他電動汽車製造商帶來骨牌效應般的影響，為時尚早。