〈貴金屬盤後〉 黃金期貨連二跌 鈀金逆勢收高

黃金期貨周三 (20 日) 連二跌，收在逾一周低點，但跌幅較周二和緩，居高不下的美債殖利率和美元依然構成賣壓。紐約商品交易所 (Comex) 交易的金屬大多收低，但鈀金逆勢上揚。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 3.4 美元或約 0.2%，收每盎司 1955.60 美元，是 4 月 11 日以來最低價。黃金期貨周一收在五周高點，周二重挫 1.4%。

Altavest 執行合夥人 Michael Armbruster 說，金價拉回可能被一些「金甲蟲」(信賴並視實體黃金為財富的一群人) 視為買進機會，他預測 1920 美元將是不錯的買點。

他預測，如果 10 年期美債殖利率因為美國經濟成長疑慮而開始回落，就有可能支撐金價在幾個月內漲破每盎司 2000 美元。每當投資人擔憂經濟成長和企業獲利前景，美債殖利率通常會下滑。

Armburster 說：「隨著量化緊縮 (QT) 到來，情況變得更複雜，但大部分已經反映在債券當前價格當中。」而且，即使近來殖利率大幅彈升，黃金的表現依然良好。

Saxo 銀行分析師 Ole Hansen 說，雖然今年來債券殖利率和美元強力上揚，黃金仍上漲約 7%，表現相當好，主要支撐力量來自俄烏戰爭帶來的通膨擔憂和成長疑慮，以及針對股債市動盪出現的避險需求。

高殖利率會使持有黃金等不孳息資產的機會成本增加，而美元升值，對於以美元購買黃金的海外買家而言變得更昂貴。

美國 10 年期公債殖利率周三下降 7 個基點至 2.844%，從三年高點下滑。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.64% 至 100.311。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 解釋，黃金期貨在周二跌破每盎司 1960 美元的支撐，雖然周三理論上能因美債殖利率略降而得益，卻還是下跌。

他說：「黃金不斷被彼此衝突的力量拉扯。如果無法找到新的基本面利多，本周可能被困在 1920 美元到 1960 美元之間。」

分析師指出，讓黃金失去部分動能的其他解釋，還包括美國通膨觸頂、經濟成長減緩等擔憂。國際貨幣基金 (IMF) 周二下修今年全球經濟成長預測，由 1 月預估的 4.4% 一口氣降到 3.6%，理由包括通膨威脅和俄烏戰爭。

大宗商品市場周三的表現好壞參半，SPI 資產管理公司執行夥伴 Stephen Innes 說，中國和歐盟的經濟成長正在趨緩，而有關通膨觸頂的想法，逐漸開始影響今年來的通膨避險交易，包括黃金。

Comex 金屬當中，鈀金成為少見的亮點，市場依然關注俄國鈀金供應可能減少。

其他金屬商品交易