富國銀行：金價年底上看2,100美元

富國銀行表示，目前黃金的表現不如其他大宗商品，但還沒到感到失望的時候。該行認為，黃金將會是下一個潛在投資標的。

在高通膨、地緣政治不確定性增加和股市表現不佳的情況下，更多投資人轉向保值型資產。富國銀行實物資產策略主管 John LaForge 表示：「儘管比特幣在過去一年中獲得很多關注，但看起來 2022 年可能會是黃金之年。」

LaForge 指出，在保值方面，比特幣受到很多關注，但我們認為黃金可能是下一個投資標的。黃金的價格圖表似乎正在緩步走高，而比特幣價格在過去 12 個月卻一直停留在 3 萬美元至 6.9 萬美元的範圍。

LaForge 認為，黃金有望在年底前達到每英兩 2,100 美元。「我們認為比特幣在可用性、儲存性和可驗證性方面勝過黃金，但是黃金可以實物持有，被普遍認可，且波動性是四分之一。我們仍看好黃金，並維持我們的 2022 年年底目標價每英兩 2,000 美元至 2,100 美元。」

近期美股表現不佳，令投資者對報酬率感到憂心。 LaForge 指出，這通常是黃金和比特幣等資產出現流入的時候。「我們認為，投資者正在積極尋找可以為投資組合增加多元化的資產。比特幣和黃金等保值的資產正位居榜首。」LaForge 說道。

此外，LaForge 也表示，黃金供應的基本面因素也有利於金價上漲，並預示著未來將出現大幅反彈。「黃金供應量正下降到 5 年平均水平以下，這在歷史上一直是金價的看漲訊號。從歷史數據來看，每次發生這種情況，金價都會出現多年的上漲。我們不能保證這種情況一定會再次發生，但我們喜歡這種可能性。」LaForge 說道。