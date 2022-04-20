激情暫退 10年期美債殖利率由3年多高點回跌

10 年期美國國債殖利率周三 (20 日) 早盤下跌，從 3 年多以來的最高水準回落。

美東時間上午 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 5.8 個基點至 2.857%。30 年期美國國債殖利率下跌 6.6 個基點至 2.924%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

10 年期殖利率周二 (19 日) 觸及 2.94%，為 2018 年底以來最高。

由於擔心通膨及其拖累經濟成長的可能，投資人一直在拋售債券，殖利率近日不斷飆升。

國際貨幣基金 (IMF) 周二調降了 2022 年和 2023 年的全球經濟成長預測，指稱俄羅斯無端入侵烏克蘭對經濟造成的衝擊將「蔓延到四面八方」。

根據接受 NBC 採訪的消息人士透露，美國正在為烏克蘭準備一個大規模的新武器計畫。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭加劇了通膨上升，也讓投資人相信聯準會 (Fed) 將擴大升息幅度，以控制物價壓力。

花旗 CEEMEA 戰略負責人柯斯塔 (Luis Costa) 周三表示，美國經濟足以承受更高的利率。

他認為，美國國債殖利率可能在未來幾個月內突破 3%，直到市場「感受到名目和實質利率上升帶來的一點壓力，但這不會很快發生」。

周三將公布的經濟數據，3 月成屋銷售數據將於美東時間上午 10 點公布。

周三將拍賣 300 億美元的 119 天期票據和 160 億美元的 20 年期債券。